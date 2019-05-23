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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

蔡政府主打的新南向政策 推動三年有什麼成果？

2019-05-23 11:25經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

蔡英文總統上任後積極推動新南向政策，迄今已經邁入第三年，外界好奇有那些具體成果。行政院經貿談判辦公室指出，新南向政策在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面都有所斬獲，深化台灣及東南亞、南亞、紐西蘭與澳洲等18個國家夥伴關係。

行政院經貿談判辦公室今（23）日在行政院會報告，我國與新南向夥伴國的貿易與投資持續成長，2018年與新南向國家貿易總額為1,171億美元，較2016年成長22%；2018年新南向國家來台投資3億9,154萬美元，較2016年增加66%。

至於電廠、石化、智慧交通ETC、都會捷運、環保工程及水資源等工程輸出，於新南向區域取得37件工程標案，總得標金額逐年快速成長，2018年達新台幣270.31億元。新南向基礎建設輸出成果，包括泰國太陽能電廠、菲律賓汽電共生廠、馬來西亞都會捷運顧問標、越南環保資源工程等。

行政院經貿辦指出，經由電子商務協助中小企業拓銷其產品，「台灣經貿網」已服務近2.5萬家廠商，協助廠商累計上架超過27萬項商品在新南向電商平台銷售，並且組成中小企業產業聯盟，前往越南（智能視訊、美妝時尚）、泰國（智慧照護、風格3C）、馬來西亞（休閒旅遊）及新加坡（智慧文書、 健康美麗）等，與當地業者洽談合作及拓銷產品。

培植人才方面，雙向留學／研習生總數以二位數成長，開辦「新南向產學合作專班」迄今，目前學生人數已達7,062人，充分運用我國技職教育優點，培養更多可供企業所用人才。

此外，新南向國家來台人次由2016年的91萬增加至2018年的144萬，成長將近六成。入境台灣飛機架次由2016年的每周473次，增加到2018年的每周609次，總數增加三成。

另一方面，東協國民來台就醫自2016年7.58萬人次，成長至2018年15.48萬人次，行政院經貿辦表示，國際醫療除有益我國醫療產業，也有助於旅宿、觀光相關產業，並且經由農業合作，推廣我農產品及農業資材出口。

行政院經貿辦也強調，台商在外打拚，政府提供充分保障，例如更新投資保障協定（BIA），大幅提升我商財產權益及人身安全保障，並與澳洲及印度簽署優質企業相互承認協議（AEO），目前已有722家企業享有通關優惠便利。

而自2016年迄今，我國與新南向國家共簽署29項協定／備忘錄，涵蓋貿易、教育、環保、科技、高層文官培訓、醫療及農業等領域。

行政院長蘇貞昌在院會中裁示，新南向政策對我國經濟發展極為重要，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」等四大面向，創造台灣與新南向國家互惠共赢的合作模式，同時整備我國家能量以參與區域經濟融合。

蘇貞昌表示，去年開始的美中貿易戰，以及周邊國家政策重心移轉等國際局勢轉變，我國的新南向政策不僅適時回應新的亞洲政經結構，與各國的區域願景如美、日等國所提出的「印太戰略」，也因此與各國有了更多的合作機會與潛力。

蔡英文總統上任後積極推動新南向政策，迄今已經邁入第三年。 記者侯永全／攝影
蔡英文總統上任後積極推動新南向政策，迄今已經邁入第三年。 記者侯永全／攝影
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新南向政策太陽能電廠蔡英文蘇貞昌

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