雙子星案是否涉中資？ 經部：最快6月底有結果

2019-05-23 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台北市長柯文哲因雙子星開發案遲遲沒有進度，因此批評政府效率差，經濟部長沈榮津今（23）日赴立法院經濟委員會進行專案報告，但高達600億元的雙子星投資案，經濟部卻僅提出6頁報告，遭多位立委怒轟，仍說不清楚到底雙子星開發案是否涉及中資。對此，沈榮津表示，針對社會最有疑慮的部分一定要釐清，處理這件事不可以急。

經濟部政務次長王美花進一步指出，經濟部已要求各單位須在5月25日之前把審查意見回報回來，投審會預計最快5月25日就可以再召開委員會，必要的話，也會要求百慕達南海控股公司前來報告，關於雙子星開發案，預計最快6月底就會有結果。

針對雙子星開發案是否涉中資，立法院經濟委員會邀請經濟部長沈榮津等人，就「台北市雙子星聯合開發案是否涉及中資介入及國安問題等爭議」進行報告並備質詢。

徐永明指出，高達600億元的雙子星投資案，今日經濟部卻僅提出6頁報告，也未見經濟部說明雙子星案究竟有沒有涉及中資？徐永明對沈榮津說，「你根本是來敷衍的」，徐永明同時要求沈榮津必須再來一次經濟委員會做完整的報告。

對此，沈榮津答詢時表示，若經濟委員會要求，他一定會再來。但是，雙子星開發案是否涉及中資，主要是因為投資人未能清楚說明其股權結構、資金來源、投資計畫等資訊。

但，沈榮津表示，雙子星開發案的投資人已於5月13日完成補正，投審會也於5月15日就投資人補正資料，已函請相關機關審查。

沈榮津表示，關於雙子星投資案的審查，絕對不是經濟部的進度有點慢，是投資者沒有講清楚說明白，之前資料也提供的不齊全。沈榮津也向台北市長柯文哲喊話，「大家又互相」。

立委廖國棟則是指出，金管會主委顧立雄曾說，雙子星案未涉及中資，但立場和態度，怎麼會跟老婆，身為投審會主委的王美花立場不一致呢？廖國棟還當場質詢王美花：「次長，妳和主委晚上會不會討論雙子星案」？王美花答詢說：「我們會在審查委員會議中討論，金管會將派代表來」。

沈榮津表示，他知道柯市長的態度，經濟部也已經把投資人送進來的補件資料，在5月15日時轉給各單位審查，關於社會大眾最關注的中資疑慮部分，目前各單位正在審查中。

沈榮津強調，這是合議制，必須等各單位的意見回來了，投審會才能再開委員會議。