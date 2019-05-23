取消印花稅 藍委譏：蘇院長請客、蘇部長埋單

2019-05-23 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌在與工商協進會座談後指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅，國民黨立委賴士葆今（23）日在立法院質詢表示，印花稅是地方稅，每年至少100億元的稅收會對地方財政造成嚴重的衝擊，如果要取消，必須找到替代財源，等於是「蘇院長請客、蘇部長埋單」。

立法院財政委員會今日邀財政部長蘇建榮就「參考日本、南韓、新加坡及杜拜等國之經驗，推動自由貿易經濟特區對稅收之影響」進行專題報告，並備質詢，對於蘇貞昌指示研議取消印花稅的問題，多位朝野立委都表示關切。

賴士葆特別跟蘇建榮確認是不是朝取消印花稅的方向推動、是不是勢在必行，印花稅是地方稅，每年有100億元以上，台北市最多，就有四十多億元，取消會對地方財政造成嚴重衝擊，這樣是中央請客、地方埋單，等於是「蘇院長請客、蘇部長埋單」。

蘇建榮答詢時表示，財政部現在是按蘇貞昌的指示在研議中，財劃法也有規定，如果要取消印花稅，必須找到替代財源，財政部現在正在研議可能的方案，且涉及印花稅法。

國民黨立委林德福也詢問如果事涉修法，什麼時候要提出？下會期會提出嗎？蘇建榮說，財政部會盡快，如果要取消印花稅，也要找出替代財源，林德福則說，說盡快，都是遙遙無期。