廢印花稅加營業稅？ 蘇建榮：檢討中還沒有定案

2019-05-23 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌向工商團體允諾取消印花稅，恐衝擊地方政府財源，財政部長蘇建榮今（23）日於立法院財委會答詢表示，目前確實依照院長指示在研議中，但是會把配套措施做好，要取消就要幫地方政府找財源；立委關切是否可能朝開徵能源稅、調高營業稅等的方式來支應地方稅損？蘇建榮表示，「營業稅確實是一種方式，但目前還在檢討當中，未來怎麼走沒有定案。」

行政院長蘇貞昌於21日率財經部會首長與工商協進會進行早餐會，蘇貞昌於會中裁示，請財政部研議取消不合時宜的印花稅。此議題於今日財委會中受到朝野立委關切，國民黨立委賴士葆、林德福以及民進黨立委余宛如皆提出相關質詢。

蘇建榮表示，取消印花稅一事，「目前依照院長指示在研議中，院長的指示非常明確」，由於印花稅涉及地方政府財源，目前以六都受到衝擊最大，依照《財政收支劃分法》規定，財政部若要取消印花稅，要協助地方政府另闢財源，若真的要取消，會把配套做好。

蘇建榮也表示，印花稅作為憑證稅，其實過去很早就有受到檢討，譬如在實施加值型營業稅時就有研議取消，不過現在若是有開立發票的交易，並不會課徵印花稅，應無重覆課稅的問題；在歷次財政改革中，包括貨物稅的討論也有涉及此議題。

至於廢除印花稅之後財源從何而來，余宛如質詢關切是否會透過開徵能源稅，或是用調高營業稅的方式來支應地方稅損？蘇建榮說：「營業稅確實是一種方式，但目前還在檢討當中，未來怎麼走沒有定案。」

林德福質詢時關切，蘇貞昌於允諾工商團體之前，是否有知會要取消印花稅一事？相關法案是否會於立法院下個會期提出？蘇建榮皆未正面回應，僅表示財政部有於會前都得到工商團體的意見，修法與配套會盡快研議。

賴士葆也於質詢台上回酸：「既然院長講了，勢在必行」、「蘇院長請客，蘇部長買單」。