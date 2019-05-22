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台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

主計總處：勞動市場沒有明顯惡化

2019-05-22 20:20經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（22）日發布4月失業率為3.67％，較3月下降0.01個百分點；而經季調後的失業率為3.73%，續升0.01個百分點，攀至近10個月高點，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，不排除為景氣擴張力道趨緩的影響。

過去主計總處一再強調勞動市場處於穩定狀態，但今鬆口不排除有受到景氣衝擊影響，顯示去年底以來，景氣擴張力道趨緩的現象已反映在相對為落後指標的勞動市場。

但潘寧馨也強調，季調失業率雖然連二月上升，但二次上升的幅度都維持在0.01個百分點，勞動市場沒有明顯惡化或是失業率擴大的現象。

雖然季調失業率攀至近10個月高，但潘寧馨指出，若綜合觀察，4月的就業人數持續上升、失業人數也續減，即便二者增減幅度不如往年同期的水準，但也顯示勞動市場還沒有明顯受到景氣的衝擊，現階段仍僅是一兩個月的狀況，仍須再觀察後續走勢。

至於經濟部因應美中貿易戰，力推「歡迎台商回台投資行動方案」，投資金額已超過2,800億元，是否有帶動台灣勞動市場的就業情況，潘寧馨說，就目前勞動市場資料，尚未反映台商回台投資設廠所帶動的就業潮。

潘寧馨並表示，台商回台投資理應會對台灣就業市場有正面影響，但可能因為計畫才剛起步，根據主計總處統計的勞動市場資料，確實還沒有反映成效；不過，潘寧馨說，通常企業設廠投資，應是硬體設備先到位，到準備開始營運的最後階段，才會有大量人力雇用的需求。

另外，青年失業情勢仍然嚴重，若依照教育程度別觀察，以大學程度者的失業率逾5%最高，顯示每一個百個大學畢業生就有五人以上面臨失業，高中職及研究所分別為3.5%及2.7%。

從年齡層觀察，以20至24歲者失業率達11.7%最高，主計總處說明，因該年齡層多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率明顯降至6.5%。

若依照教育程度別觀察，以大學程度者的失業率逾5%最高；從年齡層觀察，以20至24...
若依照教育程度別觀察，以大學程度者的失業率逾5%最高；從年齡層觀察，以20至24歲者失業率達11.7%最高。圖／主計總處提供
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主計總處今（22）日發布4月失業率為3.67％，較3月下降0.01個百分點；而經...
主計總處今（22）日發布4月失業率為3.67％，較3月下降0.01個百分點；而經季調後的失業率為3.73%，續升0.01個百分點，攀至近10個月高點。圖／主計總處提供
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