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台灣去年併購交易逆勢增 資誠：今年還會熱

2019-05-22 19:33經濟日報 記者翁至威╱即時報導

資誠聯合會計師事務所今（22）日發布《2019台灣併購白皮書》指出，在去年全球併購動能萎縮下，台灣反而逆勢成長，併購交易價量俱增，交易件數成長42%，金額成長75%，動能主要來自海外、外資併購，預期今年台灣併購市場將會持續熱下去。

展望2019年併購市場，包括貿易戰、科技應用以及家族傳承轉型所引發的併購，將成為三大關注焦點。

資誠今舉辦2019台灣產業併購與轉型論壇，科技部長陳良基致詞表示，美國矽谷1,000家新創公司中，就有900多家透過併購的方式出場，台灣許多科技新創常常在問，什麼時候可以IPO？但事實上在矽谷，真正自己走到IPO的占比僅2%至5%左右，這是世界潮流，未來透過相互整併、重組，才能加速規模化。

普華國際財顧公司執行董事翁麗俐指出，2018年全球併購件數與交易金額與2017年相差不大，但在中美貿易紛爭、英國脫歐等國際經貿衝擊下，2018下半年併購動能呈現萎縮。

不過台灣市場則是逆勢成長，翁麗俐表示，越來越多企業將併購做為企業發展的重要策略，2018年交易件數115件，年增42%；交易金額達107.4億美元，年增75%。

翁麗俐分析，2019年台灣的併購市場還會繼續熱下去，主要可觀察三大重點。首先是美中貿易戰升溫下，台商重新調整全球布局，許多企業透過跨國併購布局中國大陸以外的據點，進而調整體質，達到轉型升級目標。

其次，5G智慧應用下的科技布局也將是關鍵。翁麗俐表示，智慧應用透過異業結合、產業整併等方式布局，而台灣身為高科技電子產品產業鏈重要一環，5G也將帶來轉機，企業應強調整合能力。

最後，翁麗俐提到，2018年不少投資交易，引資方都是家族企業，她分析，面臨轉型升級及接班傳承，越來越多台灣家族企業願意以更開放的心胸接受外部投資人，運用外部資金動能及引進國際專業經理能力，加速企業成長及國際化。

資誠舉辦2019台灣產業併購與轉型論壇。圖／資誠提供
資誠舉辦2019台灣產業併購與轉型論壇。圖／資誠提供
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併購英國脫歐資誠

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