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月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動部年初預告將20萬月薪以上的監督管理人員納入責任制，引發勞團強烈不滿，日前還...
勞動部年初預告將20萬月薪以上的監督管理人員納入責任制，引發勞團強烈不滿，日前還到提案的國發會門口抗議。 本報資料照片
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勞動部今（22）日公告，自明日起月薪15萬元以上之監督、管理人員，可適用責任制，亦即可不受《勞基法》相關工時及例休之限制，改由勞僱雙方自行協商合理的工時彈性，估計約3.8萬名主管因此將適用責任制。

勞動部強調，要適用責任制之高薪白領監督管理人員，必須是經常性每月薪資15萬元以上、且是「監督、管理人員」，兩條件缺一不可。月薪15萬係指「經常性薪資」，非採年薪制，也不包含獎金、分紅、年終獎金等加給。

至於何謂「監督、管理人員」？根據勞基法施行細則第50條之1規定，所謂「監督、管理人員」，係指受雇主僱用，負責事業之經營及管理工作，並對一般勞工之受僱、解僱或勞動條件具有決定權力之主管級人員。因此，月薪超過15 萬元的小主管、工程師，一概不適用責任制。

勞動部表示，考量各行各業均有增加工時彈性之需求，兼顧合宜保障勞工權益之前提下，針對「監督、管理人員」指定其「每月工資達新台幣15萬元以上」者，得適用勞基法第84條之1，即俗稱之「責任制」。

勞動部表示，勞基法第84條之1規定意旨，在給予雇主與特定勞工合理協商工作時間的彈性。經核定為第84條之1規定之工作者，工時、例休及休假可不受勞基法部分規定，可由勞雇雙方另行約定之工作時間等，但仍應參考該法所定之基準且不得損及勞工之健康及福祉。勞動部強調，責任制不是完全沒有工時規範，只是由勞資協商。

勞動部並表示，責任制特別約定，應以書面並經地方勞工行政主管機關核備，始生效力。若雇主未曾將勞雇間之約定以書面報送該當地主管機關核備，或當地主管機關未予核備者，仍不得主張勞工適用責任制。雇主如違反相關規定，勞工可提出申訴。

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