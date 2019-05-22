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美中關係惡化 陸資跨國併購走弱

2019-05-22 17:11經濟日報 記者程士華╱即時報導

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會今（22）日聯合舉辦論壇並發表《2019台灣併購白皮書》，白皮書揭露跨國統計資訊發現，中國大陸海外併購總額自2016年後，已連續2年下降，對美國的併購交易額衰退幅度尤其明顯。

普華執行董事翁麗俐分析，2018年全球併購件數與交易金額分別為53,326件及3.57兆美元，與2017年相差不多，但實際上併購動能受到全球經貿環境轉變影響而有顯著不同，全世界正彌漫貿易保護主義氛圍，尤其美中貿易戰及英國脫歐等事件，更是直接衝擊歐洲及來自中國大陸的海外併購，致使2018年下半年併購動能萎縮。

翁麗俐分析，中國大陸海外併購受制於中美貿易戰影響，海外併購動能明顯下滑，開始以國內併購為主，海外主要以一帶一路國家為主；然而位處一帶一路要塞的新加坡，在缺乏陸資併購的情況下，外資境內併購金額急凍，連帶影響整體交易金額衰退44%。

白皮書內容也指出，大陸對美國併購金額的衰退尤其明顯，從2016年川普出任美國總統後，便一改過去開放態度，對中方在敏感產業的大型海外併購產生多方防堵；白皮書當中也建議，隨著中國買家競爭力遭削弱，因而有助於提升台灣及其他國家對美國企業併購成功的機會。

論壇當中，台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，台灣雖然不大，但是在全球經濟體的排名並不差，然而過去在海外併購能力表現上並不亮眼，其實國內更多企業領導人可以勇敢向國外跨步，在全球市場上站穩腳步，為台灣創造不同的能見度。

遠傳電信公司策略暨財務管理群執行副總經理李聖珉表示，台灣企業主若想走跨國併購這條路，其實要面臨文化上的衝擊，「也許台灣員工聽到美國企業要來併購，會想說還不錯，但是當台灣企業想去併購一個德國企業，對方就會仔細看你是不是個好買主。」

盧明光也評論，台灣在全球併購市場其實還是有優勢，不會像中國大陸在文化上被歐美國家討厭，台灣企業比較沒有這樣的標籤，是優勢所在。

《2019台灣併購白皮書》當中分析，2016年以後，陸資跨國併購能力下滑，連帶讓...
《2019台灣併購白皮書》當中分析，2016年以後，陸資跨國併購能力下滑，連帶讓整體併購交易額也下降，陸資併購對國內企業的傾向提高。圖／資誠會計師聯合事務所提供
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《2019台灣併購白皮書》當中分析，陸資跨國併購能力下滑的同時，對美國企業的併購...
《2019台灣併購白皮書》當中分析，陸資跨國併購能力下滑的同時，對美國企業的併購衰退幅度尤其明顯。圖／資誠會計師聯合事務所提供
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