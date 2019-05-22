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借鏡新加坡 賴正鎰：自經區全面開放金流、人流和物流

2019-05-22 17:11經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

高雄市長韓國瑜推動自由經濟示範區，引發朝野「自經區」、「自貿區」論戰。商總理事長賴正鎰今（22）日表示，不管是哪一種模式，要推就要快，時間不會一直站在台灣這一邊。發展方向最好能比照新加坡，全面開放金流、人流、物流，這才是成功關鍵。

賴正鎰表示，全世界都在積極拓展各種形式的自由經貿區和經濟特區，像大陸從2013年加速推動自由貿易試驗區以來，吸引許多新創產業前往大陸。

賴正鎰指出，2020年總統大選將近，民進黨政府最大的挑戰就是選舉。過去企業界的意見，政府接受的程度低，但未來政府應該以開放的態度，讓台灣的經濟跟上香港、新加坡，讓台灣股票市場活絡，並且不要用對抗、害怕的心態去面對大陸市場。

賴正鎰還說，大陸在拚「一帶一路」、「中國製造2025」等計畫，但反觀台灣，欠缺國家經濟發展的思考，不管是在對企業的賦稅還是經濟政策上，都欠缺完整思考。

賴正鎰說，台灣應加緊腳步，只要鬆綁開放人流，物流，金流，引進更多國際人才與資金，台灣就會更安全。台灣應加速落實自由經濟區，以創新產業與金融模式，才能應對國際各式新經貿型態模式，為台灣帶來更多經濟紅利。

賴正鎰認為，未來不論是哪種模式，自由經濟試驗區或自由貿易港區還是自由貿易區，又或者是行政院前院長賴清德提出的自由貿易島，最重要的是要做到創新。不是只是為了老舊產業或製造業解套，還要做到人流、金流與物流全面開放，不要管現行法令，可以邊試驗邊訂法規範。

賴正鎰稱，最終成功與否，要取決於是否可以像新加坡一樣，吸引更多外資與陸資來台投資，全面開放外籍和陸籍專業白領人才來台工作或移民來台。

賴正鎰自由貿易新加坡

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