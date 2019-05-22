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因應CRS辦法 信託公會邀財政部與實務界專家舉辦說明會

2019-05-22 15:46經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

為因應國際間稅務用途金融帳戶資訊自動交換需求，財政部於民國106年11月16日發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（以下簡稱CRS辦法），規定符合一定要件之金融機構，應將其管理之應申報帳戶資訊定期向稅捐稽徵機關申報，再由租稅協定主管機關依我國與他國簽訂之雙邊租稅之規定，每年定期將該等帳戶資訊自動交換與締約他方主管機關。

依目前執行CRS的時程，我國金融機構於108年1月1日開始執行盡職審查作業，且應於109年6月首次申報應申報國居住者帳戶資訊。在此同時，財政部於今年1月也再針對金融機構所管理之應申報帳戶範圍發布函釋，將存款帳戶、保管帳戶、於投資實體持有之權益或債權、具現金價值保險契約及年金保險契約納入，要求金融機構進行盡職審查及申報。在此CRS辦法正式上路之際，為讓金融業與信託業能更瞭解相關辦法內容、審查作業細節、以及申報程序等作業，信託公會特邀財政部國際財政司官員與KPMG安侯建業會計師事務所會計師擔任講師，舉辦本次說明會。

信託公會秘書長呂蕙容表示，我國於去年11月甫完成亞太洗錢防制組織(APG)第3輪相互評鑑、且美國「外國帳戶稅收遵從法」(FATCA)規定也行之有年，金融機構對執行防制洗錢措施與FATCA規定已有相當經驗；本會為配合主管機關推動各項與國際接軌之相關制度，積極辦理相關說明會與教育訓練，因此CRS制度今年上路，洽邀財政部與實務界先進派員說明相關作業。除可協助從業人員能了解目前最新的規定外，希望更能提供實務的實施細節，讓信託業能順利配合主管機關與他方締約國交換金融帳戶資訊。

財政部表示，我國屬海島型經濟，高度仰賴出口及對外投資，近年為積極營造我國優良投資環境，推動多項產業革新措施，爰順應資訊透明之國際趨勢，善盡國際義務，且避免我國名列課稅資訊不透明國家，落實CRS制度實為刻不容緩之事。鑑於金融機構盡職審查、辨識帳戶持有人身分之程序具高度專業性且涉金融實務，後續實務執行疑義，財政部日後將持續提供相關資料供金融機構參考。

財政部洗錢防制保險

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