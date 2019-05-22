自經區怎麼設？賴正鎰：全面開放 不要管法令

2019-05-22 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



商總理事長賴正鎰認為，自經區重點是要快要創新，人流、金流與物流都全面開放。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

藍綠陣營為了「自經區」議題爭論不休，全國商業總會理事長賴正鎰今（22）日透過新聞稿發表評論，他認為，無論最後要用哪一個名稱來設立「自經區」，重點是要快要創新，人流、金流與物流都全面開放，不要管現行法令，可以邊試驗邊訂定規範。

「自經區」議題正熱，包括過去前總統馬英九執政時期曾提出「自由經濟示範區」，以及目前多位國民黨立委也提案設立「自由貿易經濟特區」；目前執政的民進黨陣營則拿出現行「自由貿易港區」作為對比，行政院前院長賴清德也喊出「自由經濟島」回擊藍營。

針對自經區議題，賴正鎰表示，國際局勢變動快速，自經區要推就要快，無論最後是哪個名稱，最重要的是要做到創新，絕對不是為老舊產業或製造業解套，中國大陸已經從2013年起推動自由貿易試驗區，大力招商引資，吸引更多新創產業。

至於自經區該怎麼設計，賴正鎰強調，「要做到人流、金流與物流全面開放，不要管現行法令，可以邊試驗、邊訂規範」；他認為，台灣金融政策保守、資金管太嚴，所以很多外資企業選擇去香港上市；國際人才進不到台灣的緣故，是個人綜所稅率太高、遺產稅也太高，讓台資不願意回台。

賴正鎰也執政黨喊話，「但是2020年大選將近，民進黨政府最大的挑戰就是選舉」，希望未來政府應該以開放的態度，不要以對抗、害怕的心態來面對廣大的大陸市場，對方已經在拚一帶一路、中國製造2025等計畫，但反觀台灣，欠缺國家經濟發展的思考，不管是在對企業的賦稅還是經濟政策上，都欠缺完整思考。