月薪15萬元以上監管人員、漁船船員 明日起納責任制

2019-05-22 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部明（23）日公告漁船船員及白領薪資15萬元以上監督管理人員，適用勞基法第84條之1（責任制）；也就是明日起，事業單位將可針對上述適用對象申請適用責任制。

預估適用15萬元以上薪資白領約3.8萬餘人，漁船船員則約4萬餘人。

勞動部表示，考量「漁船船員」在海上作業期間工作型態有其特殊性；由於魚群出現時間無法預估，當魚群出現需立即從事漁撈作業，且漁獲處理具有即時性以保鮮度，直至漁撈作業完成前，無法中斷作業，其作業性質具有密集性及連續性，為配合漁撈相關作業，核定漁船船員為勞基法第84條之1工作者。

此外， 勞基法第84條之1及施行細則第50條之1規定，允許「監督、管理人員」有另行約定工作時間、例假、休假空間。考量各行各業監督管理人員有增加工時彈性需求，因此針對每月薪資15萬元以上「監督、管理人員」指定其可適用84條之1。

不過，適用條件必須同時符合「監督、管理人員」及「每月工資達15萬元以上」兩項要件，缺一不可。舉例來說，某勞工每月工資即使達15萬元以上，如非屬「監督、管理人員」者，仍非本次核定公告適用對象。

勞動部重申，第84條之1工作者雖可排除一例一休、每天正常工時8小時、工時上限12小時、加班每月46小時等規範，但不得損及勞工健康及福祉，且其約定，必須以書面並經地方勞工行政主管機關核備，始生效力。