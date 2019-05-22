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工程會盤點閒置公共設施 市場設施數量居冠

2019-05-22 13:27經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

公共工程委員會主委吳澤成。聯合報系資料照
公共工程委員會主委吳澤成。聯合報系資料照
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行政院公共工程會主委吳澤成今（22）日於立法院交通委員會報告「閒置公共設施活化辦理情形」指出，統計自2005至2019年第1季止，工程會累計列管閒置公共設施共428件，其中前三大類型依序為市場設施、辦公廳舍、停車場，而閒置原因，最主要為環境變遷、經費缺乏。

吳澤成報告表示，工程會從2005年起成立專案小組，開始列管閒置公共設施，初期注重在中央興建與補助地方政府興建的閒置公共設施，2013年起擴大清查列管地方自籌興建的閒置設施，及各界所提案件。

吳澤成表示，經統計，從2005年至2019年第1季為止，該會累計列管閒置公共設施共428件，依類型來看，閒置公共設施類別可概分為16種類型，市場設施72件最多，占16.82%；其次為辦公廳舍57件，占13.32%；停車場54件屬第3多，占12.62%。

吳澤成指出，依閒置原因統計分析，前三名分別是環境變遷因素152件，佔35.51%，這類情形包括設施使用年限的屆期、少子化、民眾消費習慣改變以及縣市合併等；第二大原因為缺乏經費，共有56件，佔13.08%；第三大原因為規劃不當有49件，佔11.45%。

吳澤成表示，對於閒置公共設施防範及活化推動策略，採「防杜新增，加速活化」策略，包含從從源頭管理防杜新增，強化源頭管理，避免閒置公共設施之產生；加速既有閒置公共設施活化，則是強化各機關閒置公共設施之提報、列管及活化管考機制，化被動為主動。

吳澤成指出，截至2019年第1季止，該會累計列管閒置公共設施428件中，已活化或結案的有363件，繼續推動活化的有65件，且為強化各機關閒置公共設施的提報、列管及活化管考機制，已研議訂定「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」，並每季定期召開行政院活化閒置公共設施督導會議。

吳澤成最後表示，藉由「防杜新增，加速活化」策略，積極協助各機關共同思考如何防範閒置公共設施新增及加速活化，滿足新社會需求，例如結合地方創生、長期照顧、青年創業、托嬰、觀光等需求，並加入非政府組織公益單位參與發揮活化創意，藉由民間力量協助政府，讓珍貴公共資源能夠充分發揮效益。

吳澤成停車場

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