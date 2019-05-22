經長：台商前進史國開拓農產品加工市場

2019-05-22 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部長沈榮津今天出席「台史（史瓦帝尼）經濟合作協定（ECA）聯合委員會成立典禮」時表示，台史雙方有望促進經貿、產業合作，目前南緯實業、義美等公司就有意前往史國，發展酪梨等農產品加工事業。

沈榮津說，台史ECA委員會成立後，希望促進雙邊合作與經濟發展，史國內閣改組後，今天與會的部長庫馬羅之前是可口可樂公司的總經理，史國國王延攬民間企業高階負責人當閣員，顯見他在治國理念上相當用心。