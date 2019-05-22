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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

經長：台商前進史國開拓農產品加工市場

2019-05-22 13:11聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部沈榮津今天出席「台史（史瓦帝尼）經濟合作協定（ECA）聯合委員會成立典禮」時表示，台史雙方有望促進經貿、產業合作，目前南緯實業、義美等公司就有意前往史國，發展酪梨等農產品加工事業。

沈榮津說，台史ECA委員會成立後，希望促進雙邊合作與經濟發展，史國內閣改組後，今天與會的部長庫馬羅之前是可口可樂公司的總經理，史國國王延攬民間企業高階負責人當閣員，顯見他在治國理念上相當用心。

沈榮津指出，已在史國發展紡織成衣的南緯實業，南緯實業董事長林瑞岳有意前往史國種植高附加價值的酪梨，他也找了義美一起加入，若有機會也會帶團參訪，促成雙方實質合作。

經濟部今天舉行「台史（史瓦帝尼）經濟合作協定（ECA）聯合委員會成立典禮」。記者...
經濟部今天舉行「台史（史瓦帝尼）經濟合作協定（ECA）聯合委員會成立典禮」。記者張語羚／攝影
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沈榮津義美經濟部

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