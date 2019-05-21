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華為風暴 昇達科：自主開發，供貨不受影響

2019-05-21 17:54經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

近期美中貿易關係紛爭，市場解讀華為供應鏈將受衝擊，昇達科表示，昇達科是華為通訊設備微波通訊設備供應商，技術具備自主性，且所有元件都來自非美國產品供應商，因此供貨不會有問題。

昇達科表示，昇達科產品均為自行設計開發，未受制於其他公司，更未使用任何美國相關技術，技術面具備自主性，因此對客戶的供貨不會受到任何的限制，公司出貨給華為的產品是使用在通訊設備中的微波通訊設備上，並非用在手機或是通訊設備中的基地台，華為所生產的微波通訊設備中所有的元件，皆有來自非美國的產品供應商，預期供貨上不會有問題。

此外，昇達科表示，華為占昇達科的營收比重，以微波產品營收為分母所計算的比例，若以今年第1季合併營收而言，華為占全公司的營收比重則僅有11.86%，遠低於媒體所報導的21%。

昇達科強調，早在2012年美國便禁止使用華為所生產的微波通訊設備，因此昇達科供貨給華為的微波通訊元件產品，組裝完成的成品皆是出貨至美國以外的市場，本次禁令在此類微波通訊產品上只能說是延續過去的禁令，並非是新增的限制，因此不會產生額外的影響。

華為的電信設備在全球的市場會受到打壓的衝擊，其他電信設備商則因此獲得大好商機，除了市場的價格競爭明顯減少，市場可爭取的份額也將擴增，預期這也將帶動各電信設備商為掌握此商機而加速營運步調。

昇達科表示，身為上游供應鏈的昇達科或是子公司芮特科技，也會因需求來源的轉移而有所差異，也就是來自其他客戶需求的增長將取代華為需求的下滑，預期市場需求量不會有總量的差異，但均價則因來源客戶差異而有機會拉高，因此對昇達科集團銷售上的產品組合應是趨向於正面的助益。

昇達科華為營收

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