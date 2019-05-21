高港七櫃中心2023年營運 長榮海運一年可帶來410萬TEU

2019-05-21 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



高雄港第七貨櫃中心第一期工程今年7月完工，全區預定2023年完工啟用，長榮海運已向台灣港務公司高雄港分公司租用第七貨櫃中心五座碼頭，租期長達50年，預估營運後一年可帶來410萬TEU（20呎標準貨櫃），有助於提升高港競爭力和穩固海運樞紐地位。

據指出，長榮海運目前租用高雄港第四和第五貨櫃中心各三座碼頭，去年貨櫃裝卸量近400萬TEU，占高雄港一年一千多萬TEU的四成貨櫃量，為高雄港最大航商。政府投資第七貨櫃中心163億元，長榮海運則投資機具、碼頭設施共206億元，為近年台灣最大的碼頭投資建設案。

高雄港分公司主任秘書林麗美今（21）日表示，高雄港第七貨櫃中心共規劃五座深水碼頭，碼頭長度達2,415m，可供停靠2.2萬TEU超大型貨櫃輪作業，搭配縱深700m的櫃場腹地，以發展全自動化大型貨櫃基地，肩負起維持高雄港競爭力與穩固海運樞紐地位的重責大任。

她指出，七櫃中心第一期碼頭及填地工程已近完工，行政院也核定第二期碼頭及全區櫃場基礎設施工程計畫。目前已進行細部設計作業，待行政院工程會審議工程經費後，將於今（2019）年下半年起陸續推動發包作業。

由於目前國內缺乏可停靠2萬TEU以上貨櫃輪的深水碼頭，加上國際航運界爭相訂造2萬TEU以上巨型貨櫃船並投入營運的風潮不減，使第七貨櫃中心的優勢發展條件深獲長榮海運青睞，去（2018）年12月長榮海運與港務公司簽署第七貨櫃中心五座碼頭及櫃場租賃租約，打造營運櫃量達410萬TEU/年以上的大型自動化貨櫃基地，共同籌劃建設工作。