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中軟聯盟與國網中心簽署MOU 園區資源再升級

2019-05-21 16:52經濟日報 記者宋健生╱即時報導

經濟部加工出口區管理處今(21)日於東海大學舉辦「2019大人物雲創新應用研討會暨全國智慧製造大數據分析競賽說明會」，並促成中軟園區發展產學訓聯盟，與國家高速網路計算中心簽署合作備忘錄，將國網中心AI雲端平台資源導入台中軟體園區。

活動邀請台中市經濟發展局長高禩翔、教育部資訊及科技教育司長郭伯臣、國家實驗研究院高速網路與計算中心主任史曉斌、台灣雲端計算學會理事長楊竹星等人一同參與。

期望藉簽署「以AI技術及平台促進中部軟體園區之人才培育及產業技術提升」合作備忘錄，搭起產、官、學、研交流合作的橋樑，共同致力未來智慧城市及校園相關技術學術研究發展。

加工區管理處長黃文谷致詞表示，台中軟體園區於開發初期，即與東海大學積極籌組中軟聯盟，串聯中部地區各大專院校、產業界及訓練單位，培育園區產業所需人才。

此次「全國智慧製造大數據分析競賽」，目的為拔尖優秀新創團隊，引進「中軟智慧創新應用加速器基地(TC-IN)」，帶動園區創新實力。

黃文谷説，中軟園區具有完善軟硬體設備、單一窗口服務，並整合應用產、官、學、研各界資源，現又由中軟聯盟與國家高速網路計算中心簽署合作備忘錄，導入國網中心AI雲端平台資源，帶動整體產業升級。

未來，加工處也將力推輔導創新創業，打造「中軟智慧創新應用加速器基地」，促進智慧創新群聚發展。

中軟園區發展產學訓聯盟，與國家高速網路計算中心簽署合作備忘錄，將國網中心AI雲端...
中軟園區發展產學訓聯盟，與國家高速網路計算中心簽署合作備忘錄，將國網中心AI雲端平台資源導入台中軟體園區。記者宋健生/攝影
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經濟部加工出口區管理處今日於東海大學舉辦「2019大人物雲創新應用研討會暨全國智...
經濟部加工出口區管理處今日於東海大學舉辦「2019大人物雲創新應用研討會暨全國智慧製造大數據分析競賽說明會。記者宋健生/攝影
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