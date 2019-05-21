洗腎可領身心障礙給付近15萬元 別超過二年請求權

2019-05-21 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣洗腎人口多，農保早已將洗腎納入身障給付，但很多農民不知道；即使知道，很多人將一開始洗腎以為是治療時間，錯失二年的請求權期限。勞保局表示，請求權從初次洗腎開始起算，提醒農保被保險若被診斷需洗腎，應儘速申請農保身障給付，約可領14萬9,600元。

勞保局表示，農保自1997年起將因慢性腎衰竭須長期透析（洗腎）治療，納入農保身心障礙給付，但請求權二年。由於符合很多疾病若要符合請領農保身障給付，必須經半年或一年治療後，仍無法恢復功能，且符合請領身心障礙給付等級後，才能申請，以致有些洗腎被保險人，以為要洗腎半年或一年後才能申請，甚至因此錯過二年請求權申請時間。

勞保局表示，依據農保條例的規定，領取保險給付請求權，自得請領之日起，因二年間不行使而消滅。而農保身心障礙給付標準附表「腎臟障礙」規定，慢性腎衰竭須長期透析治療患者，應於初次接受透析治療之日審核身心障礙等級。

因此，若符合洗腎的被保險人，必須在初次洗腎日做為保險事故起算日，據此計算二年保險給付請求權時效，因此提醒農保被保險人在初次洗腎治療日即可申請農保身心障礙給付，不須等到洗腎六個月後才提出申請。

勞保局表示，洗腎屬於農保身心障礙等級七級，給付440天，以目前農保投保金額10,200元計算，可領14萬9,600元。