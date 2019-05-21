親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

日廣告取景六合夜市變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

小心！在這些工會繳保費可能白繳

2019-05-21 16:13經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞保局今（21）日公布最新職業工會欠繳保費名單，截至108年5月15日，總計有澎湖縣勞動力援助人員職業工會等7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會之欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費之職業工會名單為：澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、苗栗縣民宿從業人員職業工會、苗栗縣多層次傳銷從業人員職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員之權益影響至鉅。

但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明（例如繳費收據、匯款單……等）足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局提醒，勞工加入職業工會，除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之需。

保險勞保澎湖

相關新聞

企業提三不 蘇揆：1個月回應 擬取消印花稅

2019-05-21 14:36

技轉經濟部科技專案成果 台生材6月掛牌上櫃

2019-05-21 12:18

百慕達脫離稅務黑名單 KPMG：經濟實質規範待釐清

2019-05-21 10:34

接見工商團體 蘇貞昌：今明年充裕供電 請放心投資

2019-05-21 10:08

回應工商界 蘇揆：供電充裕、請放心投資

2019-05-21 10:02

工商團體見蘇貞昌 盼電價合理、核能作為儲備電源

2019-05-21 10:00

百慕達擺脫避稅黑名單 會計師建議這是台商因應上策

2019-05-21 05:54

名家觀點／高階技術當武器 美逼中國求和

2019-05-21 04:17

接單變數多 4月外銷訂單連6黑

2019-05-21 00:24

沈榮津：電子十哥會回台投資

2019-05-21 00:20

4月外銷訂單年減3.7% 優於預期

2019-05-21 00:13

關稅戰 六成廠商已先避險

2019-05-21 00:12

匯率貶輸韓國 不利出口

2019-05-21 00:12

工會批長榮延遲班表發布！長榮：應變罷工最新狀況調整

2019-05-20 20:42

美中貿易戰持續升溫 4月台商赴陸投資金額下滑83%

2019-05-20 16:03

郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37

擬開放給其他物流進駐 中華郵政：朝這方向規劃中

2019-05-20 15:29

影／勞基法增訂 強化保障派遣勞工相關重要權益

2019-05-20 15:05

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

國泰國民信心調查 民眾對股市發展相對樂觀

2019-05-20 13:48

華為遭封殺 台廠供應鏈上到下都受影響

2019-05-20 13:45

勞工為何想加班？ 藍籲政府替勞工著想

2019-05-20 13:25

數位轉型贏家 資誠：關鍵在三策略

2019-05-20 13:15

立委質疑騰訊登台課不課得到稅 蘇建榮這樣說

2019-05-20 12:27

專家：貿易戰燒華為 關注人行是否轉趨積極

2019-05-20 12:11

國泰金：民眾對股市前景樂觀 貿易戰成變數

2019-05-20 12:06

立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54

廣達營運雙主軸 林百里：調整全球佈局、推進智慧工廠

2019-05-20 11:52

蔡英文幫勞工找加班空間？ 勞長：再尋求各界意見

2019-05-20 11:38

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49
看更多

熱門文章

海外碩士怨低薪 郭台銘：鴻海不用薪資單了 絕對禁得起考驗

2019-05-21 10:29

華為風暴擴大…外資示警 15台廠獲利恐縮水

2019-05-21 00:49

網爆鴻海薪資爭議 經查該員加薪至4萬7千元後離職

2019-05-21 12:58

鴻海38K聘留外碩士？李正皓：爆料者是蘇貞昌網軍

2019-05-21 11:57

PTT創世神杜奕瑾 將進入中華電信當獨董

2019-05-20 20:45

工會批長榮延遲班表發布！長榮：應變罷工最新狀況調整

2019-05-20 20:42

連三貶 台幣跌近兩年半低點

2019-05-20 23:41

Google傳終止合作 華為台廠供應鏈慘淡

2019-05-20 17:59

在鴻海工作3年未調薪？鴻海回擊：非事實 加薪兩次

2019-05-21 13:24

陳慧明：Google拒華為於門外 半導體面臨二威脅

2019-05-20 23:16

經濟解析／華為如果真的斷鏈 這家廠商受惠最大

2019-05-21 12:47

華為風暴延燒 台積電市值面臨6兆元保衛戰

2019-05-21 09:15

華為風暴／台廠若被迫選邊站 楊應超：有類台廠影響大

2019-05-20 22:55

鴻海如何因應美中貿易戰 郭台銘：早布局今年獲利增加

2019-05-20 17:09

華為事件寒蟬效應起 OPPO、小米增加對聯發科晶片使用

2019-05-21 11:48

郭台銘：鴻海今年業績成長獲利增 有足夠能力應對貿易戰

2019-05-20 17:08

中華電獨董 杜奕瑾入列

2019-05-21 00:45

離職員工稱具海外碩士學歷且三年未調薪 鴻海：非事實

2019-05-21 12:52

骨牌效應 美歐晶片股大跌

2019-05-21 00:50

華為遭美制裁 分析師：提防美方施壓供應鏈

2019-05-20 19:32

百慕達擺脫避稅黑名單 會計師建議這是台商因應上策

2019-05-21 05:54

國壽備戰IFRS 17 2,700億上膛

2019-05-20 23:50

沈榮津：電子十哥會回台投資

2019-05-21 00:20

相隔五年…國泰金擬辦現增

2019-05-20 23:50

接單變數多 4月外銷訂單連6黑

2019-05-21 00:24

遠航董座張綱維：盼民航局多給扶持與鼓勵

2019-05-20 20:15

光陽推6款加裝ABS新車 拚市占10萬台

2019-05-21 14:59

空服工會控資方兩種手段影響罷工投票 長榮回應了

2019-05-21 11:17

名家觀點／高階技術當武器 美逼中國求和

2019-05-21 04:17

國泰金擬辦現增 強調IFRS 17非大魔王

2019-05-20 17:41

彭博：科技冷戰開打

2019-05-21 00:52

貿易戰波及…代工廠應變 加強全球布局

2019-05-21 00:50

總統蔡英文命名 中鋼自由輪交船

2019-05-21 11:53

兩岸金融可望破冰 證券機關重啟交流

2019-05-20 23:46

31.5快到了！新台幣早盤貶破31.4元價位

2019-05-21 09:24

勞基法翻修 派遣勞工禁轉掛

2019-05-20 23:38

逾半未繳稅、確認 國稅局桃園分局籲民眾加速辦理

2019-05-21 09:45

破冰！顧立雄：兩岸證監交流擬恢復

2019-05-21 00:17

樂齡大未來論壇／顧立雄：放寬保險業投資 高齡照護

2019-05-21 01:31

因應美中大戰 四大代工廠展開全球布局

2019-05-20 22:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top