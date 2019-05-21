小心！在這些工會繳保費可能白繳

2019-05-21 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保局今（21）日公布最新職業工會欠繳保費名單，截至108年5月15日，總計有澎湖縣勞動力援助人員職業工會等7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會之欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費之職業工會名單為：澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、苗栗縣民宿從業人員職業工會、苗栗縣多層次傳銷從業人員職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員之權益影響至鉅。

但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明（例如繳費收據、匯款單……等）足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局提醒，勞工加入職業工會，除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之需。