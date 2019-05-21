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對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

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技轉經濟部科技專案成果 台生材6月掛牌上櫃

2019-05-21 12:18聯合報 記者張語羚╱即時報導

台灣生醫產業再突破！技轉經濟部技術處科技專案成果成立的新創公司—台灣生醫材料（簡稱台生材），技術處指出，全球首創的獨門醫材「泡沫人工腦膜」，已打入矽谷高階醫材產業供應鏈，預計6月將掛牌上櫃。

新廠也預計明年6月完工，屆時將建立可達10萬套產能的量產線，並有效整合前端創新研發與後端製造技術，帶動高階醫材產業技術根留台灣。

經濟部技術處長羅達生指出，台生材掛牌上櫃，對生醫產業有3項指標意義，第一，台生材是科技專案在生醫領域由法人所直接孵育的第一家上市櫃醫材公司，代表研發期甚長的生醫技術，在科技專案多年耕耘擘畫下，已逐漸開花結果，並為生醫產業挹注創新能量，技術處未來將持續投入科專經費發展智慧醫療、精準醫療、再生醫療，為生醫產業再締新猷。

第二，羅達生表示，台生材獲得美國矽谷頗富盛名的高階醫材公司Incept青睞，2016年起展開結盟合作，不僅藉此打入矽谷高階醫材產業供應鏈，更寫下「台灣品牌，全球代工」的嶄新模式，顯示國內自主研發的生醫成果，獲得世界級的肯定。

第三，泡沫人工腦膜已取得台灣上市許可，並將向美國食品藥物管理局（FDA）申請進入臨床實驗，羅達生說，腦血管疾病是國人10大死因的第4位，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，腦部手術風險極高且易遺留後遺症，泡沫人工腦膜解決腦部手術腦膜修補不易的臨床需求，顯示科專成果已實際為人民帶來福祉。

技術處指出，腦部手術是很重要的大手術，傳統上腦神經外科醫師進行腦組織手術完成後還須小心翼翼修補腦膜，要確保有效防止腦脊液滲漏、防止腦組織沾黏、避免引發感染及不良的組織反應；而全球人工腦膜市場總值4.8億美元，現有片狀人工腦膜與防滲透的膠水技術，售價高且未必100%防滲漏。

而台生材以高壓二氧化碳和膠原蛋白製作泡沫式人工腦膜，膠原蛋白在常溫下呈現液態、且酸鹼值為3-4的酸性，但透過腦膜注射槍擠出、碰到人體溫度即會產生均勻、高密度的泡沫孔洞結構，只要數10秒鐘即能凝固成為固態膠體，酸鹼值也轉為中性，迅速覆蓋、貼合腦膜缺損區域，獲得全球專利，也已通過台灣衛生福利部認證，開始在國內的醫療院所應用，未來布局全球，造福患者。

醫材手術

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