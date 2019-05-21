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梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部水利署表示，今年的梅雨季鋒面不僅提前來報到，而且還帶來相當豐沛的降雨，目前台中以北的主要水庫，如石門、寶山、寶二水庫，幾乎都已達滿庫情形，南部水庫的蓄水量也正明顯回升中。水利署副署長王藝峰表示，今年9月底前應可全台供水無虞。

根據水利署資料顯示，目前寶二水庫的蓄水量達100%，石門水庫有96.4%、寶山水庫則有98.2。此外，台南的烏山頭水庫的蓄水量則達71%，主要供應台南和高雄地區用水的南化水庫蓄水量也有67.5%。

王藝峰指出，今年的梅雨季鋒面和去年相較，提早於5月就報到，而且據氣象局所提供的資料顯示，今年的梅雨還沒結束，下周還有梅雨季鋒面要報到。

不過，截至昨日為止，目前全台水庫的蓄水量已經達到相當充裕的情形，若接下來汛期期間依舊降雨正常，南部地區未出現極端狀況的話，王藝峰表示，9月底前包括民生和產業用水，以及第一期稻作收割和第二期稻作的耕種用水，都可正常供應。

而昨日的豪大雨也造成全台各地嚴重淹水，根據水利署的資料顯示，昨日全台共有209處積、淹水，但目前都已全數排除。

王藝峰表示，昨日的積、淹水主要是因為時雨量過大所致，且由於降雨多集中在市區道路，地下道承受不住一下子下得又多有猛的豪雨，但確實排水溝的清淤工作需再加強。由於下周還有梅雨季鋒面將報到，水利署已通知各縣市政府要加強清淤。

王藝峰提醒，每年的5~10月時值汛期，為減輕災害發生，請民眾留意降雨情形，地方政府及民眾也應加強水溝清淤，減少強降雨積水風險。

南化水庫梅雨水利署

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