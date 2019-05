百慕達脫離稅務黑名單 KPMG:經濟實質規範待釐清

2019-05-21 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



歐盟經濟和金融事務委員會會議上15日再次更新「稅務不合作名單」(俗稱「黑名單」),將阿魯巴(Aruba)、百慕達(Bermuda)及巴貝多(Barbados)從黑名單中移除。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理仼之恒表示,歐盟於今年3月公布名單時,卻將已有經濟實質規範立法之百慕達列入「黑名單」,確實引起國際間不少關注。後來經當地政府與歐盟當局的多番溝通及解釋,終於證實為「誤會一場」。

百慕達其實早於去年年底已通過經濟實質法令「Economic Substance Regulations 2018 BR 154」,但在本年2月22日進行第一次增修時,卻錯誤地刪減了對購入無形資產情況的經濟實質要求(third party acquisition and subsequent exploitation of an IP asset)。

雖在歐盟提示相關錯誤時,當局已在3月4日進行修正並重新頒布,可惜已錯過歐盟的評核截止日2月24日,導致百慕達最終仍落入租稅天堂黑名單兩個多月。

任之恒表示,百慕達的經濟實質規範雖然與開曼及BVI等地大致相同,但其明確性仍尚待釐清,例如,雖然當地法令也對於僅用作投資控股的公司(pure equity holding entity)適用較為寬鬆的經濟實質要求,但卻未如開曼及BVI出台後續細則,解釋當中的具體因應,例如可以通過當地的服務供應商協助符合純控股公司的經濟實質要求。

此外,百慕達也未有針對「非稅收居民」作出明確豁免的規定,換言之,當地公司即便已在他國或其他地區針對其全部收入繳稅,可能仍需要符合百慕達當地經濟實質要求。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長張芷提醒,各地的經濟實質規範勢將持續更新,台商應予持續關注其最新規範,但仍建議台商在因應策略方面還是宜從長治久安角度考量為上策。