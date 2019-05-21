工商早餐會移師政院 林伯豐：盼核能作為儲備電力

2019-05-21 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（21）日率財經部會首長與工商協進會進行早餐會，針對企業缺電的議題，蘇貞昌會前致詞強調，彰化風力電廠已動工，林口、通霄、大林電廠的新機組，也陸續加入供電，今、明兩年備用容量率可以達到15%，備載容量率可以達到10%；工商協進會理長林伯豐則現場表示，希望能將核能作為儲備電力，確保綠能轉換過程中不缺電。

今日工商早餐會於行政院內舉辦，由蘇貞昌率副院長陳其邁、國發會主委陳美伶、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、央行總栽楊金龍與環保署長張子敬等相關部會首長，接見工商協進會理監事成員。

蘇貞昌致詞時表示，過去政府要大量投資台灣的前瞻基礎建設，在立法院曾被說是為了選舉綁樁、會債留子孫，但他出任行政院長走訪全國各縣市，各縣市都一再提出前瞻基礎建設的需求，他也都大筆同意各縣市要求，因為建設不分藍綠。

蘇貞昌表示，日前全國中小企業總會提出建議，政院立刻回應調降中小企業信保基金手續費，有10萬家中小企業獲利；同步推出的中小企業千億融資保證專案，50萬元以下貸款一天內核保，估計有50萬家中小企業受惠；對於公股銀行，現在也將加速放款借貸也列入考評，過去做一件3,000萬，現在可以做100件30萬，讓中小企業非常有感。

針對企業缺電議題，蘇貞昌表示，彰化風力電廠日前才由經濟部長主持動工，林口、通霄與大林電廠的新機組，也陸續加入供電，今年、明年備用容量率可以到15%，備載容量率可以到10%，帶來供電穩定。

林伯豐致詞時表示，工商早餐會是第一次在行政院內舉辦，並盛讚蘇揆組成最接地氣的內閣，然而中美貿易戰5月初升溫，對台商影響很重，希望政府能夠協助轉型升級，希望持續改善投資環境。

回應缺電議題，林伯豐表示，期許政府能帶來穩定供電、合理電價，希望核能作為儲備電力，確保未來綠能轉型過程中不缺電，而蘇揆所提到的備用容量15%、備載容量10%，「這是我們所期望的，確保用電穩定不中斷。」