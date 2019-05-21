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回應工商界 蘇揆：供電充裕、請放心投資

2019-05-21 10:02經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

中華民國工商協進會上午在行政院舉行「工商早餐會」，蘇貞昌院長（左三）率領財經內閣...
中華民國工商協進會上午在行政院舉行「工商早餐會」，蘇貞昌院長（左三）率領財經內閣首長列席與會，蘇院長歡迎理事長林伯豐（左二）致詞。記者邱德祥／攝影
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行政院長蘇貞昌今（21）日上午於院內接見工商協進會理事長林伯豐等企業界代表。對於企業界關切的供電議題，蘇揆表示今、明兩年備用容量率可達15%、備載容量率則可達10%，不僅充裕供電，且足以因應台商回流需求，「請各位放心投資」。

蘇揆表示，這是他接任行政院長的第128天，「他每天都衝衝衝」。蘇揆也細數包括視察桃園機場非洲豬瘟防疫、臨櫃提款新台幣50萬元以下降低限制；對於公股銀行董總考評納中小企業貸款家數與總金額、調降中小企業信保基金保證手續費、中小企業千億融資保證專案等成績。

對於營造投資環境，蘇揆列舉指出修《所得稅法》、修《產創條例》延長優惠病那智慧機械及5G等項目、修《海外資金匯回專法》、推動都市型工業區更新立體化擴大適用，都非常具體笑，如今五個月不到，台商回台已核准55家、投資金額近3,000億元，創造三萬就業機會，其中已開始動土整修的就有37家。

蘇揆也表示，在座包含車王電子，就是第14家回台投資廠商，且兩個月內新廠就要開始興建，對於根留台灣的企業，相關配套措施與鼓勵優惠都加碼、持續，如台積電在竹科、南科加碼投資5奈米廠，整體投資金額破1.2兆元。

蘇揆指出，整體估算，去年工業用電打1,556億度，創歷史新高，因此政府於提高再生能源占比做非常大努力。他也說，在林口、通霄、大林電廠新機組陸續加入供電後，今、明兩年備用容量率可達15%、備載容量率則可達10%，不僅充裕供電，且足以因應台商回流需求，因此請各位放心投資。

林伯豐致詞時指出，蘇揆上任宣示組成接地氣內閣，但對於台商回台投資，希望政府強化相關政策措施，在改善投資環境方面，應協助企業找到適合土地，並確保勞動條件符合企業需求，如不宜新增長照照護假，罷工也不宜由代表性不足的職業工會發起，應由雇主與企業工會協商。

林伯豐表示，對於穩定供電，應有合理電價，政府應核能做為儲備電源，確保綠能轉換過程中不缺電，蘇揆宣示的備用容量率15％、備載容量率10％是企業所期待，但不宜強制用電大戶購買綠電；政府也要檢討不合宜稅制，包括取消貨物稅、印花稅、股利所得稅率應一致、修正財政收支化分法以及海外資金回台優惠稅率減半擴大適用範等，

林伯豐也表示應加強對外經貿關係，如爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）以及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），並跟主要貿易國簽定FTA或投資協議，強化台灣產品出口優勢。

供電台商林伯豐

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