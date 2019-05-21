百慕達擺脫避稅黑名單 會計師建議這是台商因應上策

2019-05-21 05:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



歐盟經濟和金融事務委員會會議於上周再次更新「稅務不合作名單」（黑名單），在既有的15個國家/地區之中，將阿魯巴（Aruba）、百慕達（Bermuda）及巴貝多（Barbados）從黑名單中移除，百慕達、巴貝多改列灰名單。不少台商在百慕達設紙上公司，立即遭制裁的風險暫時解除。

安永會計師事務所表示，台商常設境外公司的英屬維京群島（BVI）、開曼及百慕達，仍名列歐盟稅務不合作灰名單；薩摩亞則尚在黑名單中。

安侯建業會計師事務所稅務投資部營運長張芷提醒，各地經濟實質規範勢將持續更新，台商應持續關注最新規範。在因應策略上，建議台商宜從長治久安角度考量為上策。

資誠會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，歐盟黑名單已歷經數次改動，預計未來歐盟仍將依照租稅透明化、公平稅制與執行OECD 防止稅基侵蝕與利潤移轉BEPS最低標準，監督各國的立法及執行情況。

一直未改善的國家或地區，未來恐遭受歐盟執行提高扣繳率、禁止獲得歐盟資金，以及要求揭露更多企業資訊遵循成本等相關制裁措施。

歐盟預計今年下半年還會更新名單，並預計自明年起每年固定發布更新名單兩次。可預見許多國家或地區為因應歐盟的監督，會承諾改進並陸續完成立法，以完善相關的稅務或經濟實質相關制度。

安侯建業會計師事務所稅務投資部協理仼之恒表示，百慕達去年年底已通過掃除紙上公司的「經濟實質法令」，但在今年初進行第一次增修時，誤刪對購入無形資產情況的經濟實質要求，因此被列入「黑名單」，引起國際間關注。百慕達立即進行法案修正並向歐盟多番溝通及解釋，終於證實為「誤會一場」。

不過，百慕達仍被列為灰名單，安永會計師事務所表示，主因歐盟對百慕達經濟實質法案現有版本中關於集合投資基金的規範尚有疑慮。

任之恒表示，百慕達的經濟實質規範與開曼及BVI等地大致相同，但明確性仍待釐清，例如，純控股公司適用較寬鬆的經濟實質要求，但卻未發佈實施細則，是否可委託在地的服務供應商協助符合要求仍是未知數；非稅務居民是否可豁免也未明確規定。

更新後的歐盟不合作黑名單共有12個國家/地區：美屬薩摩亞(American Samoa)、貝里斯(Belize)、多明尼加(Dominica)、斐濟(Fiji)、關島(Guam)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、阿曼(Oman)、薩摩亞(Samoa)、千里達 (Trinidad and Tobago)、阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)、美屬維京群島(US Virgin Islands)、萬那杜(Vanuatu)。