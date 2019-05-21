名家觀點／高階技術當武器 美逼中國求和

2019-05-21 04:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 整理



■楊應超

「科技產品是清酒，不是紅酒。科技產品有保鮮期的。」華為在短短24小時內接連面臨Google取消軟硬體授權、英特爾（Intel）等國際領導晶片廠同步停止供應晶片，即使華為晶片備貨一年也無用。我認為中國在這場科技戰中一定會屈服，時間最晚是今年底。因為科技產品是有保鮮期的，以酒來比喻，科技產品是「清酒」，不是紅酒。

20日對華為顯然是相當困難的一天，接二連三傳來噩耗。《路透》報導，Google在美國商務部的禁令要求下，全面取消與華為的軟硬體專利轉移與授權合作，衝擊華為手機海外銷售市場；接著《日經新聞》報導，德國晶片製造商英飛凌暫停供貨給華為，《彭博社》也報導美國英特爾、高通（Qualcomm）、賽靈思（XILINX）和博通（BROADCOM）等晶片製造商，已經對內宣布，即刻起停止向中國華為供應晶片，直至另行通知。

我先前就評論美中貿易戰不是貿易戰，而是科技戰，美國最容易出手反制中國的兩項產品，一是PC電腦，二是手機。如今看來在手機市場已先行印證，如果發生在PC市場，衝擊將更大。

這場戰爭明顯是由美國發起，發起的一方一定覺得有優勢才會發動攻擊。全球科技產品的高端技術仍掌握在美國手上，美國打中國很容易，不打農產品跟軍事，就是科技。

眼下的狀況是中國有點賭氣，輸了還要打下去。先前雙方曾在中芯戰過一回，當時傳出華為為此預防相關風險、備貨一年。法國紅酒是愈陳愈好喝，價格愈好，而日本清酒是愈新鮮愈好喝，放一陣子後就不能喝，科技產品就是清酒，有保鮮期，不會有人在今年會想去買去年的iPhone，華為把晶片先買起來備貨，一年後還能用嗎？華為不可能不懂，只是這場仗是政府在打的。

華為在這場戰役中是有點倒楣。我預料華為會向政府求救，中國人民在看到Google、英特爾出手之後，也會知道嚴重性，中國政府被像義和團逼著打仗、有壓力，中國一定會屈服。

科技產品的保鮮期大概是半年，美中大戰的結束時間點，最晚有機會在年底看到。到時雙方如何化解，美國要的是裡子，因為要選舉了，而中國要能下台階的面子，中國輸入美國的2,000億美元商品談判會繼續談，但形式會變，因美國是很在意誠信的國家，會要求中國就先前反悔的部分補償。

美國總統川普很明顯是談判高手，是就商業角度在處理美中貿易戰，中國是從民族角度出發。川普頂多再做一年或五年，中國領導人想的是更長期的事。不管雙方認知如何不同，貿易談判最終一定可以談成。畢竟中國輸美產品在加關稅後，還是可以賣，只是比較難賣；但若真的打下去，缺了關鍵材料，是想賣都沒得賣。

（本文由異康集團暨青興資本首席顧問楊應超口述）