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4月外銷訂單年減3.7%優於預期 資通產品接單創高

2019-05-20 21:31經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部今（20）日公布4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%，減幅明顯縮小，表現優於預期。其中，受惠智慧手機及電腦銷售回溫，主要貨品資訊通信產品和自歐洲接單金額，同步創下歷年同期新高。

經濟部原先預估4月外銷訂單金額約355億至365億美元，年減幅度約為6.7%至9.2%。經濟部統計處處長林麗貞指出，4月外銷訂單減幅收斂且優於預期，主要受到智慧型手機、筆電及網通等資訊通信產品訂單增加所致，但在全球景氣走緩，導致終端需求疲弱之下，美中紛爭仍然持續影響傳統貨品的接單動能。

資訊通信產品接單年增3.3%，創歷年同月新高，林麗貞說，接單增加主因為智慧手機受惠降價促銷，再加上筆電產品因北美Chromebook教育市場進入旺季，廠商表示美系客戶高階筆電出貨比重較高，以致接單優於預期。

但其餘主要貨品則沒有傳出好消息，電子產品仍因半導體客戶端持續庫存調整，以晶圓代工、封測等接單減少較多，再加上記憶體需求放緩、價格下跌，致年減4.6%；另外，大尺寸面板需求仍疲，且中國大陸產能持續增加，導致價格跌勢未止，光學器材接單年減8.9%，其中，光學鏡頭及背光模組的訂單些許回溫增加，雖已有抵銷部分減幅，但仍欲振乏力。

在傳統貨品方面，仍受到美中貿易戰影響，機械接單年減21.9%，為主要貨品中跌勢最重的項目；林麗貞說，除了大陸投資意願保守，對我機械設備需求減少之外，再加上去年同月業者接獲面板設備大單，因此比較基數較高所致；林麗貞並表示，即使扣除該項大單，4月機械接單年減仍達11.7％，可以見在美中貿易紛爭之下，機械業者接單表現不佳。

值得注意的是，雖然塑橡膠製品及化學品，仍因全球經濟成長減緩及美中貿易紛爭干擾，導致塑化產品需求減弱，但塑橡膠製品受到4月OPEC油價漲破70美元，推使該貨品訂單金額動向指數高達71.5，顯示業者對後市頗具信心展望。

雖然4月外銷訂單跌幅顯著收斂，但經濟部對下半年並不樂觀，原先信誓旦旦認為下半年外銷訂單可望轉正，但面對國際貿易情勢持續動盪，林麗貞表示，接下來的狀況越來越難評估，全球貿易緊張情勢加劇，美國甚至打算再擴大課徵關稅的商品範圍，不確定性因素持續增加，恐持續影響未來接單動能。

不過，經濟部仍表示，在高效能運算、人工智慧、5G通訊技術、雲端伺服器、物聯網及車用電子等新興運用持續拓展之下，仍會有新的商機；預估5月外銷訂單金額為370億至380億美元，年減幅度在7.6%至10%之間。

4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%，減幅明顯縮小，表現優於預期。圖／...
4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%，減幅明顯縮小，表現優於預期。圖／經濟部提供
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