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年底前不會提財劃法修正案 藍委:現在地方也不是都綠軍

2019-05-20 20:34經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

立法院財政委員會今（20）日審查由立委提出的《財政收支劃分法》部分條文修正草案，財政部長蘇建榮表示，為避免政治的干擾，在今年年底前不會提出財劃法的政院版修正草案，國民黨立委則表示，財政部根本不想推（修法），因為現在地方也不是都綠軍的。

對於朝野立委羅明才、曾銘宗、蔡易餘、林德福、劉建國等分別領銜提案的六個財劃法修法版本，財政部均持保留態度，蘇建榮表示，第一，財劃法的修正應該配合行政院的施政期程；第二，縣市政府與直轄市政府對統籌分配稅款的分配公式還沒有共識；第三，有關中央與地方的稅源分配，以及地方之間的稅源分配問題，都是零和遊戲，必須要審慎。

蘇建榮指出，希望能在一個比較中性的情況下來討論財劃法的修正，例如他規畫包括縣市與直轄市都適用相同的分配公式，包括調整人口指標計算權重等，因為明年有總統大選，為了避免因為政治的干擾，扭曲了財劃法的規畫，所以在今年年底前不會提出財劃法的政院版修正草案。

雖然蘇建榮已經清楚表示今年底以前不會提出行政院版的修正草案，但多位立委仍有所期待，詢問會不會在明年大選之後提出，蘇建榮則說要視到時候的情況而定。

國民黨立委費鴻泰則直接詢問財政部到底想不想推動修法，中央打算讓出多少錢給地方，財政部也講不出來，他以他過去曾經推動過四次的修法經驗表示，「我看你們根本不想推（修法）」，因為現在地方也不是都綠軍的，「誰聽話就給誰」，這個修法沒有執政黨想推，光是在野黨是推不動的。

財劃法財政部國民黨

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