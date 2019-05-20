經濟解析／台美簽FTA仍有三關 美中貿易戰成機會窗

2019-05-20 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘指要與美國簽成自由貿易協定（FTA），不過由於我國特殊政治經濟因素，台美要簽FTA，除得先重啟「貿易投資架構協定」（TIFA）談判，也需克服美豬美牛進口議題與中國大陸的壓力三關。另，隨著美中貿易戰的發展，雙方對壘，也成為我國與美重啟TIFA、洽簽FTA的絕佳機會窗。

郭台銘接受《遠見》專訪，除了提及台灣有六缺（缺電，缺水，缺工人，缺工程師，缺地，缺投資），也有第七缺，就是缺一個懂經濟、敢做決定的，好的領導人。郭台銘也提及要當大破大立的總統，一定要簽成台美FTA，重塑供應鏈。

美國為我國雙方貿易關係相當緊密，美國不但是台灣第三大貿易夥伴，我國也是美國第11大貿易夥伴，但若與其他前十大貿易夥伴國家相比，僅加拿大與墨西哥的人均貿易量高於台灣。因此，歷屆政府不分黨派，都積極爭取與美方洽簽FTA。

由於考量民眾食安健康以及考量保護國內畜產業公平競爭，台灣中家仍為持禁止進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬和特定美牛產品。不過，此事也一直是我國與美洽簽FTA及其他經貿合作的難解之結。

在馬政府時期，前總統馬英九就積極倡議簽訂台美FTA，並以鄰國韓國為例，表示韓國與美、中、日等國簽訂FTA，也因韓國堅定對外開放的決心和程度，才能在1997年亞洲金融風暴後重新振作。

不過，馬英九也坦言，會與與第三大貿易夥伴美國洽簽經濟合作事宜停滯不前，主因即為美牛問題。他也引述美國在台協會（AIT）的說明，表示只要台灣解決美牛問題，即可儘速恢復台美在TIFA的談判。

到了蔡政府時期，要與美先洽談TIFA，依然遭遇美牛、美豬是否開放進口的難題。由於美方在2007年以後，一度因美牛議題停止召開。如今已經有兩年多未召開TIFA，美國貿易代表署（USTR）3月時，也點名台灣禁止美豬、美牛進口，指台若要與美發展進一步雙邊經貿關係，須解決此障礙。

韓美FTA在2007年簽訂、2012年生效後，對於出口導向的韓國經濟大有幫助，不過因為美國總統川普上任後，著眼於貿易不公議題，並主張韓美貿易不公，造成美方巨大逆差，因此再啟韓美FTA談判，最後也重新簽訂、生效。

韓美重簽的FTA共識，包含韓國同意接受美國設下的鋼鐵出口配額，對美鋼鐵出口年減塞成，以換取新實施的25％鋼鐵關稅永久豁免，同時擴大美國車進口量。緣此，我國未來與美洽簽FTA，也須注意川普著力的貿易不公面向。

我國要與美洽簽FTA，不僅須克服重啟TIFA、美豬美牛進口議題，中國大陸在國際外交、經貿、衛生、體育等各面向對台的掣肘，也是相當大的挑戰。過去，美國為顧及與大陸的關係，在多項與台灣的合作上，都保持低調或謹慎。

不過，蔡英文政府執政後致力經營與美夥伴關係，成果包含美眾議院通過「台灣保證法」，除觸及對台軍售議題，也提及USTR應於2019年重啟TIFA會談，並以簽訂FTA為目標，讓台美簽訂FTA遲至多年進展露出曙光。

也隨著美中貿易戰的發展，美國除透過關稅對中國大陸加大壓力，眾議院也通過台灣保證法、呼籲重啟與台灣的TIFA來與中國大陸角力，在美中貿易戰的脈絡下，美方或可能放鬆台美FTA談判力道，對我與美簽訂FTA是一利多。

TIFA是美國為擴大與全世界各個地區的貿易和未解決問題，所建立的貿易協定架構，由於TIFA常被視為簽訂FTA的重要前奏，因此，國內始終相當關注我國與美國每年TIFA是否能順利召開的發展與進度。