親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

票投國民黨 同婚改回來？學者：有違憲之虞

東區倒店潮掃向內湖？名包子店驚傳半年收攤！

經濟解析／台美簽FTA仍有三關 美中貿易戰成機會窗

2019-05-20 19:04經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

鴻海董事長郭台銘指要與美國簽成自由貿易協定（FTA），不過由於我國特殊政治經濟因素，台美要簽FTA，除得先重啟「貿易投資架構協定」（TIFA）談判，也需克服美豬美牛進口議題與中國大陸的壓力三關。另，隨著美中貿易戰的發展，雙方對壘，也成為我國與美重啟TIFA、洽簽FTA的絕佳機會窗。

郭台銘接受《遠見》專訪，除了提及台灣有六缺（缺電，缺水，缺工人，缺工程師，缺地，缺投資），也有第七缺，就是缺一個懂經濟、敢做決定的，好的領導人。郭台銘也提及要當大破大立的總統，一定要簽成台美FTA，重塑供應鏈。

美國為我國雙方貿易關係相當緊密，美國不但是台灣第三大貿易夥伴，我國也是美國第11大貿易夥伴，但若與其他前十大貿易夥伴國家相比，僅加拿大與墨西哥的人均貿易量高於台灣。因此，歷屆政府不分黨派，都積極爭取與美方洽簽FTA。

由於考量民眾食安健康以及考量保護國內畜產業公平競爭，台灣中家仍為持禁止進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬和特定美牛產品。不過，此事也一直是我國與美洽簽FTA及其他經貿合作的難解之結。

在馬政府時期，前總統馬英九就積極倡議簽訂台美FTA，並以鄰國韓國為例，表示韓國與美、中、日等國簽訂FTA，也因韓國堅定對外開放的決心和程度，才能在1997年亞洲金融風暴後重新振作。

不過，馬英九也坦言，會與與第三大貿易夥伴美國洽簽經濟合作事宜停滯不前，主因即為美牛問題。他也引述美國在台協會（AIT）的說明，表示只要台灣解決美牛問題，即可儘速恢復台美在TIFA的談判。

到了蔡政府時期，要與美先洽談TIFA，依然遭遇美牛、美豬是否開放進口的難題。由於美方在2007年以後，一度因美牛議題停止召開。如今已經有兩年多未召開TIFA，美國貿易代表署（USTR）3月時，也點名台灣禁止美豬、美牛進口，指台若要與美發展進一步雙邊經貿關係，須解決此障礙。

韓美FTA在2007年簽訂、2012年生效後，對於出口導向的韓國經濟大有幫助，不過因為美國總統川普上任後，著眼於貿易不公議題，並主張韓美貿易不公，造成美方巨大逆差，因此再啟韓美FTA談判，最後也重新簽訂、生效。

韓美重簽的FTA共識，包含韓國同意接受美國設下的鋼鐵出口配額，對美鋼鐵出口年減塞成，以換取新實施的25％鋼鐵關稅永久豁免，同時擴大美國車進口量。緣此，我國未來與美洽簽FTA，也須注意川普著力的貿易不公面向。

我國要與美洽簽FTA，不僅須克服重啟TIFA、美豬美牛進口議題，中國大陸在國際外交、經貿、衛生、體育等各面向對台的掣肘，也是相當大的挑戰。過去，美國為顧及與大陸的關係，在多項與台灣的合作上，都保持低調或謹慎。

不過，蔡英文政府執政後致力經營與美夥伴關係，成果包含美眾議院通過「台灣保證法」，除觸及對台軍售議題，也提及USTR應於2019年重啟TIFA會談，並以簽訂FTA為目標，讓台美簽訂FTA遲至多年進展露出曙光。

也隨著美中貿易戰的發展，美國除透過關稅對中國大陸加大壓力，眾議院也通過台灣保證法、呼籲重啟與台灣的TIFA來與中國大陸角力，在美中貿易戰的脈絡下，美方或可能放鬆台美FTA談判力道，對我與美簽訂FTA是一利多。

TIFA是美國為擴大與全世界各個地區的貿易和未解決問題，所建立的貿易協定架構，由於TIFA常被視為簽訂FTA的重要前奏，因此，國內始終相當關注我國與美國每年TIFA是否能順利召開的發展與進度。

FTATIFA美牛

相關新聞

郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37

擬開放給其他物流進駐 中華郵政：朝這方向規劃中

2019-05-20 15:29

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

國泰國民信心調查 民眾對股市發展相對樂觀

2019-05-20 13:48

華為遭封殺 台廠供應鏈上到下都受影響

2019-05-20 13:45

勞工為何想加班？ 藍籲政府替勞工著想

2019-05-20 13:25

數位轉型贏家 資誠：關鍵在三策略

2019-05-20 13:15

立委質疑騰訊登台課不課得到稅 蘇建榮這樣說

2019-05-20 12:27

專家：貿易戰燒華為 關注人行是否轉趨積極

2019-05-20 12:11

國泰金：民眾對股市前景樂觀 貿易戰成變數

2019-05-20 12:06

立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54

廣達營運雙主軸 林百里：調整全球佈局、推進智慧工廠

2019-05-20 11:52

蔡英文幫勞工找加班空間？ 勞長：再尋求各界意見

2019-05-20 11:38

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27

美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

財長蘇建榮：今年不會提出財劃法政院版修正案

2019-05-20 09:46

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

本周指標／美製造業PMI仍處擴張

2019-05-19 23:21

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

蔡總統挑富士康「12跳」說郭台銘 程天縱說出公道話

2019-05-20 14:34

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

2019-05-20 15:36

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

熱錢大逃殺 資深匯銀：新台幣恐貶回32字頭

2019-05-20 16:21

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

財富？健康？65歲以上的人最擔心這三件事

2019-05-20 16:01

Google傳終止合作 華為台廠供應鏈慘淡

2019-05-20 17:59

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23

廣達射雙箭！深耕智能工廠「Q-Factory」建設

2019-05-20 14:41

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

鴻海如何因應美中貿易戰 郭台銘：早布局今年獲利增加

2019-05-20 17:09

這家台灣珍奶 稱霸澳洲、東南亞茶飲市場

2019-05-20 15:02

郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37

海關沒收加熱菸 黃國昌：還沒納管憑什麼？

2019-05-20 14:11

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

兩岸金融破冰了！顧立雄：證券監理機關將重啟交流

2019-05-20 15:32

郭台銘：鴻海今年業績成長獲利增 有足夠能力應對貿易戰

2019-05-20 17:08

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

擬開放給其他物流進駐 中華郵政：朝這方向規劃中

2019-05-20 15:29

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top