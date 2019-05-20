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歐盟最新避稅黑名單 百慕達除名

2019-05-20 16:46經濟日報 記者翁至威╱即時報導

歐盟公布最新一波稅務不合作名單，資誠聯合會計師事務所今（20）日指出，原有的15個黑名單國家或地區中，有三地「脫黑」，包括百慕達、阿魯巴以及巴貝多。會計師指出，台商投資架構中常見的百慕達雖然被移出黑名單，但仍列為灰名單，必須持續關注。

國際反避稅風潮燒到免稅天堂，歐盟經濟和金融事務委員會17日召開會議，並更新稅務不合作黑名單。

其中，百慕達在今年3月因為未能即時回應歐盟要求，被列入黑名單，不過在當地政府積極回應下，今年5月順利脫離黑名單陰霾，不過仍列於灰名單，歐盟將持續觀察改進情形。

此外巴貝多也是自黑名單脫離，進入灰名單；阿魯巴則是一舉從稅務不合作名單移除，已未列於黑名單或灰名單。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，歐盟在2017年12月5日首度公布黑名單以來，已經過數次改動，未來仍將依據租稅透明話、公平稅制等評估標準進行監督，若一直沒有改善，恐將遭到歐盟祭出制裁措施。

曾博昇表示，歐盟預計今年下半年將持續更新黑、灰名單，明年起每年將固定發布名單兩次。目前開曼群島、英屬維京群島等免稅天堂已經陸續完成經濟實質法案立法及施行細則，提醒個人或企業密切注意。

目前仍列於黑名單的12個國家或地區分別為：美屬薩摩亞(American Samoa)、貝里斯(Belize)、多明尼加(Dominica)、斐濟(Fiji)、關島(Guam)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、阿曼(Oman)、薩摩亞(Samoa)、千里達 (Trinidad and Tobago)、阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)、美屬維京群島(US Virgin Islands)、萬那杜(Vanuatu)。

黑名單歐盟免稅

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