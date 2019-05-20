4月外銷訂單年減3.7% 表現優於預期

2019-05-20 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部今（20）日公布4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%，按新台幣計算，呈現年增1.1％，表現優於預期。

經濟部指出，全球景氣走緩，終端需求疲弱，影響傳統貨品接單，加上半導體客戶持續去化庫存，接單動能不足，惟智慧型手機、筆電及網通等資通信產品訂單增加，以致4月外銷訂單減幅縮小，優於預期。

經濟部原先預估4月外銷訂單金額約355億至365億美元，年減幅度約為6.7%至9.2%。

展望未來，預估5月外銷訂單金額370～380億美元，因上年同月為歷年新高，比較基數較高，預估年減幅度7.6％至10％。