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歐盟避稅黑名單除名百慕達 台商仍須密切注意

2019-05-20 16:06經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

歐盟經濟和金融事務委員會會議日前決議，針對稅務不合作黑名單，在既有的15個國家／地區之中，移除阿魯巴、百慕達及巴貝多。其中，台商投資架構中較常見者為百慕達，被立即制裁的風險雖然暫時解除，但資誠聯合會計師事務所提醒，個人或公司仍須密切注意免稅天堂經濟實質法規的修法動態。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，歐盟在2017年12月5日第一次公布黑名單以來，已經歷經數次改動，預計未來歐盟仍將持續依照2016年11月8日發布的評估標準（包含租稅透明化、公平稅制與執行OECD 防止稅基侵蝕與利潤移轉BEPS最低標準），監督被列為黑名單的國家或地區的立法及執行情況，一直未改善的國家或地區，未來恐遭受歐盟執行相關制裁措施，例如提高扣繳率，禁止獲得歐盟資金及要求揭露更多企業資訊等遵循成本等。

至於被放入灰名單的國家，也還是被歐盟監督觀察中，目前灰名單中的國家或地區應進行改善，並在承諾的期限內完成所承諾的事項，如未完成，可能遭移到黑名單。

歐盟預計今年下半年還會繼續對各國審查並更新灰／黑名單，並預計自2020年起每年固定發布更新名單二次。可以預見，許多國家或地區為因應歐盟的監督，會承諾改進並陸續完成立法，以完善相關的稅務或經濟實質相關制度。

曾博昇指出，目前開曼群島及英屬維京群島（BVI）等免稅天堂已經陸續完成經濟實質法案的立法，除了開曼群島已於4月30日公告施行細則2.0版，BVI的施行細則草案也於4月23日發布，預計將於近期發布最終版。未來各免稅天堂的經濟實質法規預計仍會持續更動，提醒個人或公司須密切注意免稅天堂經濟實質法規的修法動態。

歐盟黑名單免稅

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