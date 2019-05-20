辦台灣博覽會 總統府：具體呈現民進黨八年執政總目標

2019-05-20 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡總統在就職三周年記者會上表示，希望在下一個任期，舉辦一場「台灣博覽會」，總統府發言人張惇涵今（20）日下午補充說，蔡總統最主要的目的是要展現「中華民國台灣，作為一個國家，在過去這些年來累積的卓越成就，也要讓全世界來當台灣的客戶」。

張惇涵說， 台灣過去有舉辦過農業博覽會、綠色博覽會、花卉博覽會，近期剛結束的台灣文博會更是受到好評，證明台灣在舉辦博覽會性質的活動已有類似經驗。台灣在社會各個面相都有許多值得我們推廣到世界的成果，總統所倡議的「台灣博覽會」，就是要具體的呈現民進黨八年執政總目標，並且展現台灣的綜合國力，也讓世界看到台灣的轉變以及這樣的台灣正示範著人類最好的生產和生活的未來「生活實踐概念」，目標就是把MIT在各個領域的成果進一步提昇，成為「MIT upgrade」，讓世界看見台灣各個領域的成果，更要讓全世界都來當台灣的客戶。

張惇涵強調，台灣在民進黨執政下，完成了多項過去無力或是執政者不願意做的國家與社會的結構轉型。同時，當台灣在國際社會上，已經成為不可或缺的可靠夥伴同時，這場台灣博覽會，就是一場民進黨八年執政總目標的呈現，也是國際社會對於無論在文化、科技、產業及各面向等等未來生活模式的最好示範，也會成為台灣推動招商、觀光、人才與國際交流的關鍵平台。

他指出，在蔡總統下一個任期結束前的台灣，兩階段的前瞻基礎建設已經完成，台灣的城鄉面貌、基礎建設將整體提升；而透過5加2帶動的產業升級與轉型，更將讓台灣從「MIT」更進階為「MIT upgrade」，結構性升級台灣的接濟體質；台灣的能源轉型也即將完成，而屆時包括潛艦國造、國機國造的國防自主工程也接續完成而進入全新階段；而從幼托到長照2.0的普及，加上社會住宅與都市更新的大規模進展，也將讓台灣人的生活品質與社會的公平正義，產生劃時代的改變。