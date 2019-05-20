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郵局等高層突撤換遭質疑 蘇貞昌：我用人唯才 不管黨派

2019-05-20 15:37經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中華郵政工會為捍衛郵政權益，為郵局永續經營，抗議政治鬥爭傷害郵政，行政院草率撤換...
中華郵政工會為捍衛郵政權益，為郵局永續經營，抗議政治鬥爭傷害郵政，行政院草率撤換魏董事長及陳總經理，日前到行政院抗議 。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
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行政院長蘇貞昌上任後大動作更換公股銀行董總，中華郵政董事長、總經理也於日前下台，外界質疑，這些人事變動是為了「放自己的人馬」，蘇貞昌今（20）日表示，「我上任以來用人唯才，公股銀行很多董總上任前，約詢時都是第一次見面，我大力拔擢基層一路走上來的人，從不管他是哪一黨、 哪一派。」

對於中華郵政郵政物流園區招標爭議，中華郵政董總突遭撤換，加上先前公股董總更迭，蘇貞昌今（20）日赴台灣銀行120周年行慶受訪時表示，自己上任以來用人唯才，公股銀行很多董事長總經理上任前，約詢那次是第一次見面，他強調自己用人只看成績、看適不適當。

蘇貞昌說，「中華郵政總經理要下台，到現在我連人都沒有見過，交通部報上來時，對於他過去的作為，包括公共物流園區處理，沒有達到政策要求的目標，我們當然要撤換，包括中華郵政的董事長。」

他還說，「我們現在用的這一位中華郵政總經理，我也是約詢他的時候才第一次見面，他是從基層到副總經理一輩子都在中華郵政，所以我用人一路走來，從屏東縣長、台北縣長，上次行政院長，到這次行政院長，都是用人唯才、大力拔擢基層一路走上來、希望能把事情做好的人，從不管他是哪一黨、哪一派。」

對於蔡總統發布的政績影片裡，有一支是「貓」的影片，蘇貞昌說，政府為你做什麼，一定要向人民報告 、讓人民知道，要讓人民知道，最好能先吸引他的注意，用可愛的小動物比較能吸引注意力。

蘇貞昌笑稱，「聽說有人抱怨這支影片害他看了30次，可見有效果。」

媒體追問他是否喜歡貓？蘇貞昌回應，我過去有養狗、我女兒很喜歡貓，但他個人倒是沒有養貓。

至於民進黨總統初選五人協調小組昨晚連夜開會，內容是什麼？蘇貞昌說，依民進黨規定的民主機制，既然有競爭，當然就要經過協調，一切都按機制走，希望能協調出最好的結果、能夠贏得大選的勝利，讓民進黨有機會繼續為台灣人民做事。

蘇貞昌中華郵政民進黨

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