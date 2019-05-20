親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

派遣勞工禁止轉掛 勞動部長忍不住對立委說「520」

2019-05-20 14:09經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院社福衛環委員會今（20）日通過勞基法修正草案，派遣勞工常見的「轉掛」樣態入法禁止。勞動部長許銘春事後感性地說，今天5月20日是蔡英文總統就職三周年，值此之際完成勞基法修正案，進一步保障派遣勞工權益別具意義，她向支持修法的朝野立委表達感謝，更忍不住對在場委員大喊「520、我愛你」。

派遣業界經常見「轉掛」樣態，也就是要派單位先面試後決定用人，再將勞工轉掛在其他派遣公司名下，由該家派遣公司將該名勞工派到要派單位，藉此規避雇主責任。本次修法禁止「轉掛」，並且針對派遣勞工面臨職業災害，要派單位可以和派遣事業單位共同負擔職災補償責任，更加落實保障派遣勞工的權益。

許銘春指出，增訂《勞動基準法》第17條之1，明確要求要派單位不得有將人員轉掛的行為，倘若要派單位有脫法行為，除依法最高可處45萬元罰鍰外，派遣勞工也可以要求要派單位直接僱用，要派單位不得拒絕。

當派遣勞工成為要派單位正職員工後，違法接受轉掛的派遣事業單位仍應依法給付資遣費或退休金給派遣勞工，違反者處以30萬元到150萬元罰鍰；如果企業因而對派遣勞工有任何解雇、降職等不利對待，除該不利對待無效以外，最高可處45萬元罰鍰。

至於立委質詢，派遣工在資遣費發放等方面仍未列入本次修法規畫，許銘春則回應，相關立法已在規劃，勞動部也希望逐步將勞動政策規範到位，但修法動作不能太倉促，以免再次挑起紛爭。

社福衛環委員會午間順利通過勞基法修正草案，許銘春在補充發言時強調，民進黨政府相當重視勞工權益，例如最低工資法、勞動事件法等，都是要確保勞工朋友在職場上安全、安穩、安心打拚；如今延宕多時的派遣勞工保護法制化更上一層樓，她由衷感謝朝野立委支持。

許銘春也說，勞動部絕對不會因此停下腳步，反而這幾項關鍵性條文讓社會開始對話，逐步凝聚共聚，勞動部將持續與社會各界共同努力，促進勞工保障更趨完善指日可待。

派遣勞動部資遣費

相關新聞

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

國泰國民信心調查 民眾對股市發展相對樂觀

2019-05-20 13:48

勞工為何想加班？ 藍籲政府替勞工著想

2019-05-20 13:25

數位轉型贏家 資誠：關鍵在三策略

2019-05-20 13:15

立委質疑騰訊登台課不課得到稅 蘇建榮這樣說

2019-05-20 12:27

專家：貿易戰燒華為 關注人行是否轉趨積極

2019-05-20 12:11

國泰金：民眾對股市前景樂觀 貿易戰成變數

2019-05-20 12:06

廣達營運雙主軸 林百里：調整全球佈局、推進智慧工廠

2019-05-20 11:52

蔡英文幫勞工找加班空間？ 勞長：再尋求各界意見

2019-05-20 11:38

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27

美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

財長蘇建榮：今年不會提出財劃法政院版修正案

2019-05-20 09:46

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

本周指標／美製造業PMI仍處擴張

2019-05-19 23:21

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

陸面板大廠京東方董事長王東升宣布將交棒

2019-05-20 13:23

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

桃園青埔房價止跌回升 機捷A18、A19地區詢問度爆表

2019-05-20 13:36

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

中國若掀貨幣戰恐3大苦果 智庫：兩敗俱傷

2019-05-20 13:53

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

阿聯酋航空推520超值優惠 與愛共行4,520元起

2019-05-20 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top