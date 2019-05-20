派遣勞工禁止轉掛 勞動部長忍不住對立委說「520」

2019-05-20 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



立法院社福衛環委員會今（20）日通過勞基法修正草案，派遣勞工常見的「轉掛」樣態入法禁止。勞動部長許銘春事後感性地說，今天5月20日是蔡英文總統就職三周年，值此之際完成勞基法修正案，進一步保障派遣勞工權益別具意義，她向支持修法的朝野立委表達感謝，更忍不住對在場委員大喊「520、我愛你」。

派遣業界經常見「轉掛」樣態，也就是要派單位先面試後決定用人，再將勞工轉掛在其他派遣公司名下，由該家派遣公司將該名勞工派到要派單位，藉此規避雇主責任。本次修法禁止「轉掛」，並且針對派遣勞工面臨職業災害，要派單位可以和派遣事業單位共同負擔職災補償責任，更加落實保障派遣勞工的權益。

許銘春指出，增訂《勞動基準法》第17條之1，明確要求要派單位不得有將人員轉掛的行為，倘若要派單位有脫法行為，除依法最高可處45萬元罰鍰外，派遣勞工也可以要求要派單位直接僱用，要派單位不得拒絕。

當派遣勞工成為要派單位正職員工後，違法接受轉掛的派遣事業單位仍應依法給付資遣費或退休金給派遣勞工，違反者處以30萬元到150萬元罰鍰；如果企業因而對派遣勞工有任何解雇、降職等不利對待，除該不利對待無效以外，最高可處45萬元罰鍰。

至於立委質詢，派遣工在資遣費發放等方面仍未列入本次修法規畫，許銘春則回應，相關立法已在規劃，勞動部也希望逐步將勞動政策規範到位，但修法動作不能太倉促，以免再次挑起紛爭。

社福衛環委員會午間順利通過勞基法修正草案，許銘春在補充發言時強調，民進黨政府相當重視勞工權益，例如最低工資法、勞動事件法等，都是要確保勞工朋友在職場上安全、安穩、安心打拚；如今延宕多時的派遣勞工保護法制化更上一層樓，她由衷感謝朝野立委支持。

許銘春也說，勞動部絕對不會因此停下腳步，反而這幾項關鍵性條文讓社會開始對話，逐步凝聚共聚，勞動部將持續與社會各界共同努力，促進勞工保障更趨完善指日可待。