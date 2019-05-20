勞工為何想加班？ 藍籲政府替勞工著想

2019-05-20 13:25 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



國民黨立委蔣萬安20日針對蔡英文總統說「替企業找到加班方法」言論質疑，勞動部是否與勞工站在同一陣線。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

針對日前總統蔡英文曾對企業界表示，要替企業找到加班的方法。國民黨立委蔣萬安20日質詢時痛批，政府不為勞工保障權益，反而替資方加長勞工加班時間？勞動部長許銘春坦言，一例一休實行後，勞資意見兩極，會因應各產業需求不同召開公聽會，聽取雙方意見再做修正。

須檢討勞動政策

國民黨立委徐志榮表示，民進黨政府兩次大修勞基法，都對社會產生很大的影響，他希望勞動部可以好好檢討。另外，他質疑勞動部現在好像都沒有推動保障勞工權益的法律。許銘春回應，除了勞基法將修正以外，另外高齡者就業法、最低工資法都會在月底送行政院會討論。

民進黨立委陳靜敏呼籲勞動部與衛福部，今年9月1日要將住院醫生納入勞基法，將會造成專科護理師工時上可能會有很大負擔，因此她希望，雙方可以針對護理師由於長期照護因素無法回公司打卡的新型態勞動，進行法規上的修正，許銘春與衛福部代理主秘鄭舜平都表示，會儘快提出相關方案。

須解決低薪問題

蔣萬安則對近日蔡英文在企業參訪時所說「要替企業找到加班方法」的言論感到不滿。他質疑，勞動部是否贊同蔡英文的言論？許銘春回應，由於一例一休的緣故，有些產業想週休2日，但有些勞工希望可以加班賺取多餘的生活費，勞動部會再召開公聽會與各界討論。

不過蔣萬安馬上反駁，表示台灣工時已經這麼長，勞工想要加班的問題就是因為「低薪」，政府不從最基本面著手，卻還想要替企業幫勞工加班，勞動部應該堅守捍衛勞工的立場，不應該替資方背書。許銘春坦言，勞動部並不會幫資方背書，不過相關勞動政策確實有調整空間，部內會持續檢討。

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