專家：貿易戰燒華為 關注人行是否轉趨積極

2019-05-20 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋20日發表人民幣市場周評指出，匯率短時間內快速貶值往往伴隨著股市下跌和資本外流，長久下來將不利於金融穩定，也絕非人行所樂見。

根據周日（19日）最新消息，人行副行長、外管局長潘功勝表示大陸完全有基礎、有信心、有能力，保持大陸外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

目前看來，美中貿易協議短期不會太快達成，接下來市場會逐步測試人行對匯率的容忍度，後續可關注人行在貨幣政策及外匯管制的操作上是否轉趨積極，且伴隨人民幣匯價持續創低，仍要嚴防短率突然飆高所帶來的利率風險。

施力瑋說，上周一（13日）傍晚在國務院正式宣布6月起將針對一系列美國進口商品提高10至25%關稅後，美國總統川普隨即表示將在G20（20國集團）會議上與大陸國家主席習近平會晤，此舉雖使得人民幣匯率跌勢稍有緩和，但隨著周三（15日）貿易戰野火蔓延至華為及70家關聯企業後，大陸官方態度轉趨強硬。

市場不安情緒使得人民幣賣壓沉重，加上美元指數從低點97強勢反彈，創三周新高來到98，也加重人民幣跌幅。

尤其周五（17日）在華為事件的加壓下，在岸離岸人民幣分別跌破6.91、6.94元兌1美元價位。而人行在6.90元關卡未如預期干預，使得市場情緒迅速反轉，並加快後續跌幅。

離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約1,020點，收在6.9483元，貶值幅度1.5%。本月累積跌幅已近3.0%，不僅抹去今年以來的漲幅，也回到2018年11月的起漲點；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線貶值約917點，收在6.9176元，貶值幅度1.3%。

公開市場操作方面，上周人行稱因目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，故逆回購到期500億元均未續作；但周二針對到期1,560億元的MLF（中期借貸便利）反而增量續作2,000億元，周間淨回籠60億元，顯示在中美貿易戰持續升級下，人行仍以穩定市場情緒為優先考量，以小量增加MLF來對沖稅期與未續期的逆回購。

上周境內資金供給大致平穩，不過隔夜回購利率在供給方的引導下融出價已拉高至2.0%以上，其他期限的成交價也較上周揚升15~20個基本點。本周境內面對即將迎來的稅期緊縮因子，預估資金供給量依舊寬裕，惟在供給方資金調控下，成交區間可能擴大。