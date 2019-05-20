親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

倒店變廢紙？他挖出22年前三商百貨禮券 實證「買得到東西」

豪雨炸北台！ 淡水聖約翰科大、真理大學宣布停課

專家：貿易戰燒華為 關注人行是否轉趨積極

2019-05-20 12:11經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋20日發表人民幣市場周評指出，匯率短時間內快速貶值往往伴隨著股市下跌和資本外流，長久下來將不利於金融穩定，也絕非人行所樂見。

根據周日（19日）最新消息，人行副行長、外管局長潘功勝表示大陸完全有基礎、有信心、有能力，保持大陸外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

目前看來，美中貿易協議短期不會太快達成，接下來市場會逐步測試人行對匯率的容忍度，後續可關注人行在貨幣政策及外匯管制的操作上是否轉趨積極，且伴隨人民幣匯價持續創低，仍要嚴防短率突然飆高所帶來的利率風險。

施力瑋說，上周一（13日）傍晚在國務院正式宣布6月起將針對一系列美國進口商品提高10至25%關稅後，美國總統川普隨即表示將在G20（20國集團）會議上與大陸國家主席習近平會晤，此舉雖使得人民幣匯率跌勢稍有緩和，但隨著周三（15日）貿易戰野火蔓延至華為及70家關聯企業後，大陸官方態度轉趨強硬。

市場不安情緒使得人民幣賣壓沉重，加上美元指數從低點97強勢反彈，創三周新高來到98，也加重人民幣跌幅。

尤其周五（17日）在華為事件的加壓下，在岸離岸人民幣分別跌破6.91、6.94元兌1美元價位。而人行在6.90元關卡未如預期干預，使得市場情緒迅速反轉，並加快後續跌幅。

離岸人民幣對美元（USDCNH）周線貶值約1,020點，收在6.9483元，貶值幅度1.5%。本月累積跌幅已近3.0%，不僅抹去今年以來的漲幅，也回到2018年11月的起漲點；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線貶值約917點，收在6.9176元，貶值幅度1.3%。

公開市場操作方面，上周人行稱因目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，故逆回購到期500億元均未續作；但周二針對到期1,560億元的MLF（中期借貸便利）反而增量續作2,000億元，周間淨回籠60億元，顯示在中美貿易戰持續升級下，人行仍以穩定市場情緒為優先考量，以小量增加MLF來對沖稅期與未續期的逆回購。

上周境內資金供給大致平穩，不過隔夜回購利率在供給方的引導下融出價已拉高至2.0%以上，其他期限的成交價也較上周揚升15~20個基本點。本周境內面對即將迎來的稅期緊縮因子，預估資金供給量依舊寬裕，惟在供給方資金調控下，成交區間可能擴大。

不過不同於境內Shibor（上海銀行間同業拆放利率）一路攀升，境外CNH Hibor（香港銀行間人民幣拆放利率）反而走低，此現象也如實反映在境外拆借市場上，全期限利率都走跌至一周新低，可見境外市場流動性仍佳，未有資金收緊的跡象。

中國人民銀行。（路透）
中國人民銀行。（路透）
分享

人民幣匯率華為

相關新聞

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

立委質疑騰訊登台課不課得到稅 蘇建榮這樣說

2019-05-20 12:27

國泰金：民眾對股市前景樂觀 貿易戰成變數

2019-05-20 12:06

廣達營運雙主軸 林百里：調整全球佈局、推進智慧工廠

2019-05-20 11:52

蔡英文幫勞工找加班空間？ 勞長：再尋求各界意見

2019-05-20 11:38

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27

美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10

財長蘇建榮：今年不會提出財劃法政院版修正案

2019-05-20 09:46

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

本周指標／美製造業PMI仍處擴張

2019-05-19 23:21

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top