立院今審查禁止派遣工「轉掛」 違法最高開罰45萬元

2019-05-20 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



立法院衛環委員會今（20）日下午可望審查通過勞基法第17-1、63-1等修正草案，勞動部長許銘春指出，未來要派單位「不得轉掛」派遣勞工、要派單位與派遣公司也需一起連帶負派遣勞工的職災補償責任，若違法將依勞基法處以9萬元以上45萬元以下的罰鍰。

勞動部勞動關係司司長王厚偉也進一步提醒，「不得轉掛」的立法，除了可有效嚇阻要派單位和派遣公司外，勞工也可於90天內要求要派單位讓其成為正式員工，且要派單位不可拒絕。

許銘春指出，勞基法第17-1修正草案通過後，可望保障派遣勞工與真正雇主間的勞雇權益，過去曾發生不少雇主在面試後，將勞工掛到派遣事業單位的情事，但派遣事業單位往往只負責提供薪資和勞健保，要派單位則藉此規避雇主責任，只是往往在發生勞資糾紛時，就會發生要派單位和派遣公司都不認帳的情形，最後勞工還得自己上法院打官司。

許銘春表示，派遣勞工權益的保障刻不容緩，今日除將審查通過勞基法第17-1，透過行政單位的公權力介入，得以讓勞工權益更加確保外。今日同樣會修正通過的勞基法63-1，則是針對派遣勞工若面臨職業災害，要派單位可以跟派遣事業單位共同負擔職災補償責任，更加落實保障派遣勞工的權益。