蔡英文幫勞工找加班空間？ 勞長：再尋求各界意見

2019-05-20 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



蔡英文總統日前到台中大里工業區廠商座談，談及未來會想辦法幫企業找出加班空間，國民黨立委蔣萬安今在立院質詢勞動部長許銘春，並痛批一例一休當初是蔡政府強行通過，現在反過來自打臉，搞不清楚勞工不得已加班的根本原因在於低薪。許銘春解釋當初推動一例一休是好意，但沒考慮到產業需求不同，有些勞工確實希望加班，之後也可能傾聽部分產業勞工的需求。

蔡英文總統日前表示，一例一休讓中小企業批評加班工時太高、負擔沈重，勞工也抱怨無法加班、收入減少，這是她「心中的痛」，未來會想辦法為企業找出加班的空間。

蔣萬安今天問許銘春是否認同總統的話？許銘春說，總統的意思是一例一休對勞資雙方都造成衝擊，有些想加班的勞工無法加班，企業也認為彈性不足，總統認為需要以兼顧勞工需求跟企業彈性為前提，為勞資雙方找出一條路。

蔣萬安問「一例一休是誰強行通過？」明明是蔡英文總統與民進黨強行通過的，今天才說造成勞資雙方不滿意，豈不自我打臉？

許銘春說，當初是總統好意，想縮短工時讓勞工多休息，但可能當時沒考慮各產業勞工需求不同，確實有些勞工需要周休二日，但有些人希望加班。

蔣萬安追問許銘春，勞動部將如何在法律中找出加班空間？許銘春表示，會再尋求各界意見、凝聚社會共識，「有些產業可能會再來討論。」針對產業需求傾聽各界的聲音，以雙方共好為基礎推動。對於蔣萬安批勞動部為資方大開勞基法後門，許銘春反駁勞動部不會替資方開後門，立場一定是站在勞工這邊。

蔣萬安表示，勞工之所以委曲求全加班，根本問題是因為低薪，所以想多賺加班費，勞工要的是加薪，不是無止盡地加班，蔡英文總統就是不知民間疾苦，竟然還叫勞動部不要為難企業，不要開罰。

許銘春說，總統的意思是要理直氣和，任何執法都要有依據，許銘春更講到，不否認有些勞檢員勞檢企業時的態度需要再精進，常常會讓人覺得是來找碴，勞檢員應該是協助企業落實法遵。