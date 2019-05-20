李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工業技術研究院董事長李世光表示，精準的計量影響層面相當廣泛，從日常生活的買菜秤重，到半導體、能源、航空、醫療等精密產業，都與計量息息相關。在標準局的支持下，工研院肩負起維運國家度量衡標準實驗室責任，多年來致力於提供與國際接軌的精準計量服務，滿足我國產業、民生、安全等各類量測儀器追溯校正需求。