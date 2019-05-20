90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



前網友在臉書《爆廢公社》貼文直指「聽說台灣58%的人拿不出10萬塊應急」，此話一出引發網友熱議。示意圖／ingimage授權 分享 facebook 日前網友在臉書《爆廢公社》貼文直指「聽說台灣58%的人拿不出10萬塊應急」，此話一出引發網友熱議，並紛紛表示深有同感+1，甚至還有人回文「自己連1萬也拿不出來」，1111人力銀行今（20）日公布「90世代生存壓力調查」，發現90後（1990年以後出生）59%不滿薪資待遇，32.8%收支打平存不了錢，10.9%甚至入不敷出，且生存壓力指數高達7.3分（滿分10分），不買房、不結婚、不生育成「拋世代」寫照。

調查並顯示，90世代受訪者每月生活成本開銷（包括食衣住行貸款等）為14,389元，而每月「最大宗」開銷為何？調查顯示，生活費（含通勤/手機/網路）最大筆占41.8%，其次則是學貸占14.6%，以及外食費占14.5%。

至於90世代的「職場壓力來源」，則有超過六成表示是來自於起薪低（64.7%），其次還包括：加薪難（56.4%）、找不到合適工作（44.5%）、升遷慢（39.6%）及工時太長（31.2%）。

90世代的「生活壓力來源」也是來自於經濟（89.4%），其次還有生活（68.4%）、工作（61.5%）、時間（61.4%）及人際關係（33.3%）。

而面對職場及生活壓力的雙重挾殺，90世代又是如何為自己身心找到出口？調查顯示，吃美食（54.3%）、看電影（43.8%）、打電玩（40.3%）、追劇/追星（29.8%）及運動健身（28.0%）等，成為年輕族群主要的紓壓療癒消遣方式。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，時值繳稅季節，基本生活費今年從16萬6000調高至17萬1000元，納稅上班可望受惠，但除了提高免稅扣除額小確幸之外，從本次調查也看出，有高達五成九不滿意薪水待遇，說明年輕族群其實更在意薪資水平的提升，才有助於實質擺脫窮忙窘境。

上述「90世代生存壓力調查」，是1111人力銀行針對30歲以下會員進行立意抽樣調查，調查時間2019年5月6日到5月17日，總計回收共983份。