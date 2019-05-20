親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

前網友在臉書《爆廢公社》貼文直指「聽說台灣58%的人拿不出10萬塊應急」，此話一...
前網友在臉書《爆廢公社》貼文直指「聽說台灣58%的人拿不出10萬塊應急」，此話一出引發網友熱議。示意圖／ingimage授權
分享
日前網友在臉書《爆廢公社》貼文直指「聽說台灣58%的人拿不出10萬塊應急」，此話一出引發網友熱議，並紛紛表示深有同感+1，甚至還有人回文「自己連1萬也拿不出來」，1111人力銀行今（20）日公布「90世代生存壓力調查」，發現90後（1990年以後出生）59%不滿薪資待遇，32.8%收支打平存不了錢，10.9%甚至入不敷出，且生存壓力指數高達7.3分（滿分10分），不買房、不結婚、不生育成「拋世代」寫照。

調查並顯示，90世代受訪者每月生活成本開銷（包括食衣住行貸款等）為14,389元，而每月「最大宗」開銷為何？調查顯示，生活費（含通勤/手機/網路）最大筆占41.8%，其次則是學貸占14.6%，以及外食費占14.5%。

至於90世代的「職場壓力來源」，則有超過六成表示是來自於起薪低（64.7%），其次還包括：加薪難（56.4%）、找不到合適工作（44.5%）、升遷慢（39.6%）及工時太長（31.2%）。

90世代的「生活壓力來源」也是來自於經濟（89.4%），其次還有生活（68.4%）、工作（61.5%）、時間（61.4%）及人際關係（33.3%）。

而面對職場及生活壓力的雙重挾殺，90世代又是如何為自己身心找到出口？調查顯示，吃美食（54.3%）、看電影（43.8%）、打電玩（40.3%）、追劇/追星（29.8%）及運動健身（28.0%）等，成為年輕族群主要的紓壓療癒消遣方式。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，時值繳稅季節，基本生活費今年從16萬6000調高至17萬1000元，納稅上班可望受惠，但除了提高免稅扣除額小確幸之外，從本次調查也看出，有高達五成九不滿意薪水待遇，說明年輕族群其實更在意薪資水平的提升，才有助於實質擺脫窮忙窘境。

上述「90世代生存壓力調查」，是1111人力銀行針對30歲以下會員進行立意抽樣調查，調查時間2019年5月6日到5月17日，總計回收共983份。

人力銀行

相關新聞

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27

美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10

財長蘇建榮：今年不會提出財劃法政院版修正案

2019-05-20 09:46

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

本周指標／美製造業PMI仍處擴張

2019-05-19 23:21

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

捷運交會站比拚 這站出乎意料漲幅第一名

2019-05-20 10:11

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top