產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



與人類生活息息相關的質量(公斤)、電流(安培)、溫度(克耳文)及物質量(莫耳)等國際單位制(The International System of Units, SI)定義出現百年重大變革！

經濟部標準檢驗局特別在今(20)日辦理「2019年世界計量日－國際計量發展趨勢論壇」，以「國際單位制的基本定義飛躍」為主題，邀請國際法定計量委員會副主席Dr. Yukinobu Miki、國際度量衡委員會秘書長Dr. Takashi Usuda等國際計量專家來臺，與國內產官學研各界專家，一同針對國際計量單位改以常數重新定義，探討量子計量未來發展趨勢與產業創新應用挑戰，迎接以量子技術重新定義SI的到來。

經濟部標準檢驗局連錦漳局長於開幕典禮上表示，去年底與德國聯邦物理技術研究院(PTB)密切合作，建立了全亞洲第一套矽晶球公斤原級系統，取代延用數十年的鉑銥公斤原器(IPK)，啟動以物理常數取代實體定義的計量新時代。其餘的「新溫度」、「新電流」、「新物質量」系統也漸次完成，將為我國傳統及高科技產業提供滿足全球科技及經貿領域快速變遷所需準確穩定的計量原級追溯體系，進一步為臺灣產業技術創新與轉型升級添火加柴。

工研院董事長李世光表示，精準的計量影響層面相當廣泛，從日常生活的買菜秤重，到半導體、能源、航空、醫療等精密產業，都與計量息息相關。在標準局的支持下，工研院肩負起維運國家度量衡標準實驗室責任，多年來致力於提供與國際接軌的精準計量服務，滿足我國產業、民生、安全等各類量測儀器追溯校正需求。此次針對國際單位制中基本單位的新定義，實驗室同步更新我國標準實驗室的計量技術，以普朗克常數、基本電荷、波玆曼常數、亞佛加厥常數等自然常數，取代質量、電流、溫度、物量等原本不穩定的基本單位定義，期待新的基本單位定義技術可成為我國未來產業發展的基石。

經濟部標準檢驗局同時說明，論壇特別邀請國際度量衡委員會秘書長Dr. Takashi Usuda、中研院物理所張嘉升所長、精密機械研究發展中心莊大立董事長、友達晶材廖世宏董事長、勤美集團林廷芳董事長、致茂電子曾一士總經理等國內外專家，針對「計量發展對於產官學研角色之調整與創新應用之因應及挑戰」進行高峰論壇，透由產官研的對話，深入瞭解計量發展對於政府、產業等各層面角色之調整與創新應用因應方向。

經濟部標準檢驗局進一步指出，國際單位制是人類社會運行的重要骨幹，從日常生活至尖端科技，幾乎無時無刻不與SI緊緊相連。今(2019)年國際度量衡大會(CGPM)將實施公斤、安培、克耳文和莫耳等4個國際單位的新定義，堪稱文明發展進程重大變革；以「公斤」為例，新定義以更穩定的量子力學常數－普朗克常數h來重新定義質量單位「公斤」。