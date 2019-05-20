美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部投審會統計，今年1-4月核准對中國大陸投資件數為193件，雖較上年同期僅減少0.52％，但核准投資金額14億5,788萬8,000美元，較上年同期銳減少45.52％。投審會研判，顯示美中貿易戰火持續升溫，連帶衝擊台商赴陸投資意願。

投審會指出，今年前四月核准僑外投資件數為1,120件，較上年同期增加4.77％；投資金額19億9,588萬1,000美元，較上年同期減少19.26％。

投審會說明，僑外投資金額減少主要是因去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社以約6億6,500萬美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司部分股權，以及去年3月核准德商安聯股份有限公司ALLIANZ SE以約6億4,470萬餘美元增資安聯人壽保險股份有限公司，比較基期較高所致。

此外，今年前四月核准新南向國家來台投資件數為198件，較上年同期增加11.9％，投資金額9,133萬5,000美元，較上年同期增加30.3％，其中印尼、菲律賓及紐西蘭來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，核准投資件數為43件，較上年同期減少6.52％；投資金額2,588萬2,000美元，較上年同期大幅減少74.1%。

投審會說明，陸資來台投資金額減少原因，主要是去年1月核准陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

根據統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,271件，核准投資金額22億1,367萬3,000美元。

對外投資方面，核准件數為202件，較上年同期增加15.43％；投資金額23億2,769萬美元，較上年同期增加34.19％，金額增加是因今年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6,523萬歐元，對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.較大投資案。

至於核准對新南向國家投資件數為75件，較上年同期增加47.1％；投資金額9億1,694萬1,000美元，較上年同期增加11％，其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。