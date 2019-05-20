親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

美中貿易戰升溫 今年前4月台商赴陸投資金額銳減45%

2019-05-20 10:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據經濟部投審會統計，今年1-4月核准對中國大陸投資件數為193件，雖較上年同期僅減少0.52％，但核准投資金額14億5,788萬8,000美元，較上年同期銳減少45.52％。投審會研判，顯示美中貿易戰火持續升溫，連帶衝擊台商赴陸投資意願。

投審會指出，今年前四月核准僑外投資件數為1,120件，較上年同期增加4.77％；投資金額19億9,588萬1,000美元，較上年同期減少19.26％。

投審會說明，僑外投資金額減少主要是因去年2月核准日商伊藤忠商事株式會社以約6億6,500萬美元，受讓取得台北金融大樓股份有限公司部分股權，以及去年3月核准德商安聯股份有限公司ALLIANZ SE以約6億4,470萬餘美元增資安聯人壽保險股份有限公司，比較基期較高所致。

此外，今年前四月核准新南向國家來台投資件數為198件，較上年同期增加11.9％，投資金額9,133萬5,000美元，較上年同期增加30.3％，其中印尼、菲律賓及紐西蘭來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，核准投資件數為43件，較上年同期減少6.52％；投資金額2,588萬2,000美元，較上年同期大幅減少74.1%。

投審會說明，陸資來台投資金額減少原因，主要是去年1月核准陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

根據統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,271件，核准投資金額22億1,367萬3,000美元。

對外投資方面，核准件數為202件，較上年同期增加15.43％；投資金額23億2,769萬美元，較上年同期增加34.19％，金額增加是因今年2月核准富邦人壽保險股份有限公司以5億6,523萬歐元，對外投資設立盧森堡FUBON EUROTOWER （LUXEMBOURG） S.A.R.L.較大投資案。

至於核准對新南向國家投資件數為75件，較上年同期增加47.1％；投資金額9億1,694萬1,000美元，較上年同期增加11％，其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。

投審會富邦人壽保險

相關新聞

90世代生存壓力好大！ 五成九不滿薪資待遇

2019-05-20 10:30

台商回流 經部：今年至少1000億元到位

2019-05-20 10:55

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

李世光：SI定義是百年重大變革

2019-05-20 11:00

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

蔡總統：今年投資大爆發 預期經濟成長2%

2019-05-20 11:09

財劃法卡關台北市？ 蘇建榮：不曉得柯文哲目前態度

2019-05-20 11:00

產業界需注意 國際單位制(SI)定義百年重大變革

2019-05-20 10:27

財長蘇建榮：今年不會提出財劃法政院版修正案

2019-05-20 09:46

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

本周指標／美製造業PMI仍處擴張

2019-05-19 23:21

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

貿易戰效應 電子轉單到

2019-05-20 00:46

長榮空姐桃園罷工投票結束 1500人投票等待勞資協商

2019-05-19 20:14

四電子關鍵元件 市況大亂

2019-05-20 00:45

林寶水站上火線 擦亮長榮招牌

2019-05-19 14:58

深超：與鴻海、群創是客戶關係

2019-05-20 00:49

報稅3招！6月再付錢也沒事 還能抽黃金、iPhone

2019-05-20 09:00

銀行三大放款業務 將鬆綁

2019-05-19 23:31

不當招保險 擬最高罰1,200萬

2019-05-20 00:40

中華郵物流園區風波 謝龍介：民進黨派系為4年後囤兵積糧

2019-05-19 16:10

美中貿易戰 學者：上半年外銷訂單能見度不佳

2019-05-19 12:31

逸達新藥拚授權 獲利將爆發

2019-05-19 23:51

名家觀點／川普能讓美國繼續偉大？

2019-05-20 01:19

鈺太董座 邱景宏的 MEMS人生

2019-05-19 14:51

許大進父子齊心 打造泰金王國

2019-05-19 15:01

新聞中的法律／別把中獎發票PO上網…

2019-05-19 22:52

捷運交會站比拚 這站出乎意料漲幅第一名

2019-05-20 10:11

有線電視跨區授權爭議延燒 代理商揚言6月斷訊

2019-05-19 15:40

富邦投資論壇／謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24

長聖股漲 晟德Q2財報看俏

2019-05-19 23:51

企業列報薪資支出 兩個注意

2019-05-19 22:52

金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39

工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

2019-05-19 16:56

林伯豐今與蘇揆早餐會 呼籲穩供電、降稅

2019-05-20 06:04

企業生日快樂／瑞智技術自主 穩坐全球四哥

2019-05-20 01:14

專家觀點／陸生醫遇逆風 台廠機會浮現

2019-05-19 23:51

房貸首期利率 砍到1.6%以下

2019-05-20 00:39

ATM上季交易額 衝破3兆

2019-05-20 00:40

廖燦昌專訪／第一金數位創新 挺小微企業

2019-05-20 01:16

富邦投資論壇／孫明德 全球GDP藏三保風險

2019-05-20 01:24

青年成家貸款 十年撥1.1兆

2019-05-20 00:40

工商協進會 21日向政院提三訴求

2019-05-19 23:25

派遣權益入法保障 立院今審查禁止派遣工「轉掛」

2019-05-20 09:49

為了繳稅賣股票？ 近六成股民說不

2019-05-20 09:23

先小後大 逸達開發策略奏效

2019-05-19 23:46

企業生日快樂／瑞智突破專利障礙 賺全世界的錢

2019-05-20 01:06

提列呆帳 留意年度

2019-05-19 22:52

廖燦昌專訪／他，接地氣 帶人帶心

2019-05-20 01:15

大師論壇／羅瑋：內生性理論 前瞻思維

2019-05-20 00:23

PChome15單元全要 交部擬開放隔壁棟給其他物流進駐

2019-05-20 11:10

智慧經營／林百里 很有耐心的工程師

2019-05-19 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top