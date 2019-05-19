大和提高台股目標 推薦九個股

2019-05-19 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大和資本發布最新台股策略，基於美中緊張關係升溫，下調台灣下半年實質經濟成長率（GDP）至2.35%，但看好內需成長，金融環境穩定，加上高殖利率，台股目標指數由先前的9,100〜11,300點，提高到9,300〜11,700點。

此外，大和也指出，美中貿易戰若出現樂觀的關稅解除，台股可望保持萬點以上窄幅波動，區間預估10,200〜10,800點，推薦股包括台達電、全新、大立光、信邦、聯亞、穩懋、樺漢、中信金、儒鴻等九檔，各具備高殖利率、旺季利多、或為貿易戰贏家，低檔可關注。

大和指出，受美中貿易緊張升溫，台股評價走高、經濟有放緩疑慮，不適合積極加碼；大和先前建議投資人對台股操作「中立」，最新評等不變，另考量國際局勢風險，下調下半年GDP增速0.05個百分點、至2.35%，全年GDP預估為2.27%。

不過，大和也提到，台灣內需將穩定復甦，是支持經濟成長的一大關鍵。

事實上，今年來自私部門和公部門的資本支出，增長幅度比大和年初預測的還要好，判斷可能為大選、台商回流所致。而大和預期，總統大選有機會促使政府釋出更多減稅紅利，貿易戰進一步刺激科技廠返台，以及前瞻基礎建設等共同推動，內需表現愈來愈好。

另方面，大和預測通膨維持穩定，央行利率可能在接下來二年都不動；短線新台幣雖因外資撤出驟貶，但大和認為美元升勢已經觸頂，今年新台幣匯率將在30.5〜31.5波動，金融環境穩定。

至於股市表現，台股短線雖大跌，所幸股息等支持，今年來加權指數漲幅仍排亞股前段班，股價淨值比與其他市場比較也沒有偏貴疑慮。

大和略為調高第2季到年底的目標指數，強調持續看好下半年旺季需求反彈，配合去年下半年的基期較低，有利個股財報上做表現，建議近期可開始布局除權息相關的高殖利率、旺季潛力股等。