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終止連九季成長 Q1製造業產值減5％

2019-05-18 01:09經濟日報 記者江睿智／台北報導

經濟部統計處昨（17）日指出，隨著全球經濟走緩，終端產品需求降溫，再加上美中貿易衝突影響，今年第1季製造業產值3兆1,578億元，較上年同季減少近5%，自2016年第4季以來連續九季的正成長態勢戛然而止，預估第2季將續呈負成長。

經濟部統計處昨發布製造業今年第1季產值統計，各業中，僅電腦電子光學業年增率達18.2%，呈現正成長，其他包括電子零組件、化學材料業、基本金屬業、機械設備業及汽車及零組件業等年增率均為負成長。

在資訊電子產業方面，經濟部分析，電子零組件業因智慧手機銷售疲弱、虛擬貨幣採礦需求較上年同期銳減，以及面板需求不振，致產值8,191億元，年減9.1%，其中積體電路業年減10.8%，液晶面板及其組件業年減10.7%。

電腦電子產品及光學製品業則因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上網通設備、行動裝置的高階鏡頭接單暢旺，產值年增18.2%，為2011年第4季以來最大增幅，表現相對亮麗。

傳統產業方面，經濟部統計指出，受到美中貿易摩擦及國際鋼鐵貿易保護主義升溫影響，市場需求保守觀望，其中化學原材料業、機械設備業、基本金屬業全盤皆墨；汽車及其零件業也因進口車積極搶市及外銷市場需求不振，產值年減9.2%。

展望第2季，經濟部分析，電子零組件業因逢部分國際品牌智慧手機的銷售淡季，加上面板市況平疲，成長動能不足，但物聯網、高效能運算、車用電子等新興科技運用可望挹注部分產能；電腦電子產品及光學製品業則因業者擴增國內產線，可望延續上季的亮麗表現。

經濟部智慧手機電子零組件

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