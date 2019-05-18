親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華郵政爆爭議
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

盯全球股市...國安基金伺機而動

2019-05-18 01:24經濟日報 記者林子桓／台北報導

三大法人本周以來賣超逾300億元，使台股行情一路走低，昨（17）日終場下跌90.5點，跌幅0.86%。對此，國安基金官員表示，每日都有緊盯著歐亞美股市，若因連動因素，使台股發生不理性的下跌，不排除召開臨時會。

全球股市受到美中貿易戰等不確定性影響，都有下跌的趨勢，官員表示，每天密切關注國內外股市變化情形，台股近日相較其他亞股都有明顯的收斂，但由於貿易戰尚未解套，變數仍存在。

美方日前公布第三波對中國3,000億美元商品課稅名單，包括筆電、手機等消費性電子產品在內。官員認為，這波對台灣影響層面就會比較大，但目前尚未加徵，仍是未知數，還需要在觀察。

官員認為，台商具有靈敏的嗅覺，早已開始重新布局生產線，台商回流的數量也愈來愈多，間接帶動整體台灣的投資環境，創造就業機會，自然而然的就能提升內需消費，整體而言，對國內投資是有幫助的，且國內經濟基本面仍穩定，台股仍受全球股市連動影響較大。

官員說，觀察股市不能只觀察一天兩天，必須觀察所有可能影響股市的因素，要看整體趨勢發展，國安基金會密切關注台股走勢，若發生不理性暴跌，影響投資人信心，不排除召開國安基金臨時會。

除此之外，美國總統川普喜歡在推特（Twitter）上發表言論，許多言論甚至會造成全球股市一開盤時就重挫，因此有人笑稱，川普的推特已成為股市操盤的指標。官員表示，推特是一個重要的發言管道，平常也會關注川普的言論，畢竟須觀察所有與股市有關的因素。

國安基金台股川普

相關新聞

台商回流熱 經濟部擬釋台糖土地

2019-05-17 23:58

五缺仍待解決？ 沈榮津：沒台商反映缺水電

2019-05-18 00:03

彭博周刊封面故事 談「此貨來自台灣」

2019-05-18 01:09

終止連九季成長 Q1製造業產值減5％

2019-05-18 01:09

川普一旦再加稅 我GDP估減1個百分點

2019-05-17 23:31

國發基金 去年大賺157億元

2019-05-17 23:06

國發基金扮天使 投資24件新創

2019-05-17 23:02

反擊朱立倫 經濟部次長曾文生：誤解離岸風電

2019-05-17 20:50

Q1製造業產值年減4.95% 沈榮津：擴大內需補足

2019-05-17 17:49

別忽視自身權益！育嬰留職停薪期間可續保

2019-05-17 14:29

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:12

小英台南宣布好消息 今年經濟成長會是「四小龍之首」

2019-05-17 12:47

英國雨靴品牌HUNTER宣布 將暫時離開台灣

2019-05-17 11:33

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:50

狂虧21億元鋼廠逆轉成連賺三年 鐵娘子夠威

2019-05-17 10:22

下月電費每戶平均貴440元…用這4招賺回來！

2019-05-17 09:00

名家觀點／租稅競爭…房屋稅向下探底

2019-05-17 01:07

工商界三理由 表態反對長照假

2019-05-17 01:04

數位身分證 明年10月換發

2019-05-17 01:04

民間團體 爭長照有薪假

2019-05-17 01:04

檢舉「洗產地」 可獲獎金

2019-05-17 00:55

三台商回流 投資近90億

2019-05-17 00:55

財經觀點／自經區轉型 加值能力大比拚

2019-05-16 23:56

不再被迫離職 民團爭180天長照假

2019-05-16 23:35

禁用華為設備 政院評估中

2019-05-16 23:30

政院通過草案…防洗產地 訂「吹哨條款」

2019-05-16 23:26

美擬全面對陸貨加徵關稅 中美台恐受創

2019-05-16 22:35

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

2019-05-16 21:19

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 08:49

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:23

對抗缺工問題：網通產業供應鏈的智造力升級！

2019-05-10 09:34

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

台商回流熱 經部釋台糖土地

2019-05-17 23:07

回應黃崇仁質疑 經長：台商回流 水電都不缺

2019-05-17 23:02

美國封殺華為 沈榮津：對台灣產業影響有限

2019-05-17 15:58

Q1製造業產值年減4.95% 終結連9季正成長

2019-05-17 15:21

製造業產值Q1年減4.95％ 終止連九季正成長

2019-05-17 09:31
看更多

熱門文章

下月電費每戶平均貴440元…用這4招賺回來！

2019-05-17 09:00

英國雨靴品牌HUNTER宣布 將暫時離開台灣

2019-05-17 11:33

小英台南宣布好消息 今年經濟成長會是「四小龍之首」

2019-05-17 12:47

信心難聚 台幣匯率午盤重挫1.07角續創逾二年新低

2019-05-17 13:16

狂虧21億元鋼廠逆轉成連賺三年 鐵娘子夠威

2019-05-17 10:22

美國祭禁令 台積電：初估後繼續出貨華為

2019-05-17 19:23

新台幣重貶1.32角 收31.297元

2019-05-17 16:15

台銀因應風險股市減碼30億元 未來將伺機分批進場

2019-05-17 04:29

英特爾重登半導體龍頭 台積電居第3

2019-05-17 10:49

同婚專法三讀 所得稅法無須修法、明年報稅即可適用

2019-05-17 16:49

夏普新一屆董事候選人名單 劉揚偉退出

2019-05-17 20:02

外資信心鬆動 新台幣重貶1.32角收31.297元

2019-05-17 16:49

男版貴婦奈奈騙20億》「這種」投資往往是詐騙！市場現實：真那麼好賺也輪不到你...

2019-05-17 15:20

談政治蟑螂 五屆立委感慨：立委可信度只比師公好一點

2019-05-17 13:20

美國封殺華為 沈榮津：對台灣產業影響有限

2019-05-17 15:58

受到華為衝擊？ 鴻海FII回應了

2019-05-17 19:17

再代中華郵政董座 王國材：前董座、老總已瀟灑走一回

2019-05-17 11:13

中華郵政總經理今交接 卸任的陳憲著未出席

2019-05-17 14:12

國有地疑遭五鬼搬運？ 王鴻薇：假都更之名行開發之實

2019-05-17 14:54

同志結婚 隔年要合併報稅

2019-05-17 13:44

會計師看時事／接軌IFRS 17 順勢補強資訊系統

2019-05-17 03:10

堅持交班 郭台銘：還是會很關心鴻海發展

2019-05-17 14:03

台灣鋼鐵集團五家掛牌公司 首季獲利改寫紀錄

2019-05-17 16:57

今年PCB產業 聚焦6大風向球

2019-05-17 14:32

童子賢看貿易戰 沒嚴重到像薩諾斯彈指一下世界就毀滅

2019-05-17 15:25

勵進研究船首航 勾勒南海4000公尺傳奇海山

2019-05-17 14:35

友達參展美國SID 獲最佳大型展位獎

2019-05-17 15:05

同婚專法過關 唯一挺同卡刷卡現金回饋最高1.6%

2019-05-17 19:26

同婚專法三讀 會計師：有權利也有義務要合併報稅

2019-05-17 18:42

智慧經營／黃淑芬 推動七心級創新

2019-05-17 03:10

策略贏家／決策的智慧

2019-05-17 03:10

Nespresso攜全台逾1,300家 加入免郵資郵局回收服務

2019-05-17 19:44

如新生活台北旗艦館開幕 打破直銷傳統行銷模式

2019-05-17 22:34

財政部臉書現彩虹 小編又被讚「真的粉會！」

2019-05-17 22:15

新零售董事會通過減資73.71% 彌補虧損

2019-05-17 21:48

別忽視自身權益！育嬰留職停薪期間可續保

2019-05-17 14:29

影／回鍋暫代中華郵政董座 王國材：政務官瀟灑走一回

2019-05-17 10:39

中華郵政標案延燒 林佳龍：物流園區要符合公益

2019-05-17 13:00

一個月內挨罰3次 南山人壽再吞240萬罰單

2019-05-17 21:58

哈日族福音 到小七ATM也能領日圓現鈔

2019-05-17 09:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top