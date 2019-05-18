盯全球股市...國安基金伺機而動

2019-05-18 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



三大法人本周以來賣超逾300億元，使台股行情一路走低，昨（17）日終場下跌90.5點，跌幅0.86%。對此，國安基金官員表示，每日都有緊盯著歐亞美股市，若因連動因素，使台股發生不理性的下跌，不排除召開臨時會。

全球股市受到美中貿易戰等不確定性影響，都有下跌的趨勢，官員表示，每天密切關注國內外股市變化情形，台股近日相較其他亞股都有明顯的收斂，但由於貿易戰尚未解套，變數仍存在。

美方日前公布第三波對中國3,000億美元商品課稅名單，包括筆電、手機等消費性電子產品在內。官員認為，這波對台灣影響層面就會比較大，但目前尚未加徵，仍是未知數，還需要在觀察。

官員認為，台商具有靈敏的嗅覺，早已開始重新布局生產線，台商回流的數量也愈來愈多，間接帶動整體台灣的投資環境，創造就業機會，自然而然的就能提升內需消費，整體而言，對國內投資是有幫助的，且國內經濟基本面仍穩定，台股仍受全球股市連動影響較大。

官員說，觀察股市不能只觀察一天兩天，必須觀察所有可能影響股市的因素，要看整體趨勢發展，國安基金會密切關注台股走勢，若發生不理性暴跌，影響投資人信心，不排除召開國安基金臨時會。

除此之外，美國總統川普喜歡在推特（Twitter）上發表言論，許多言論甚至會造成全球股市一開盤時就重挫，因此有人笑稱，川普的推特已成為股市操盤的指標。官員表示，推特是一個重要的發言管道，平常也會關注川普的言論，畢竟須觀察所有與股市有關的因素。