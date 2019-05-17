英國雨靴品牌HUNTER宣布 將暫時離開台灣

2019-05-17 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



英國時尚雨鞋品牌HUNTER今（17）日宣布，將暫時離開台灣，代理該品牌的嵥傑國際表示，總公司希望收回品牌，改交由利豐公司代理。

嵥傑國際表示，總公司肯定他們的品牌操作，但因有其品牌策略，故將收回該品牌，由其他代理公司負責；至於未來是否會再度轉移給嵥傑國際，則要看總公司的品牌策略。