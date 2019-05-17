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質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

英國雨靴品牌HUNTER宣布 將暫時離開台灣

2019-05-17 11:33經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

英國時尚雨鞋品牌HUNTER今（17）日宣布，將暫時離開台灣，代理該品牌的嵥傑國際表示，總公司希望收回品牌，改交由利豐公司代理。

嵥傑國際表示，總公司肯定他們的品牌操作，但因有其品牌策略，故將收回該品牌，由其他代理公司負責；至於未來是否會再度轉移給嵥傑國際，則要看總公司的品牌策略。

HUNTER為老字號雨靴品牌，因為雨靴具有時尚潮流設計，受到不少消費者喜愛。

HUNTER今（17）日宣布，將暫時離開台灣，代理該品牌的嵥傑國際表示，總公司希...
HUNTER今（17）日宣布，將暫時離開台灣，代理該品牌的嵥傑國際表示，總公司希望收回品牌，改交由利豐公司代理。 圖／讀者提供
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