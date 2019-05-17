製造業Q1產值年減4.95% 結束連續九季正成長

2019-05-17 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部今（17）日公布製造業最新統計資料顯示，108年第1季製造業產值3兆1,578億元，較上年同季減少4.95%，也結束了自105年第四季以來連續九季的正成長。

經濟部統計處分析，這主要是因為全球經濟走緩，終端產品需求降溫所致，以及傳統產業受到美中貿易互相加重關稅影響所致。

統計資料顯示，在資訊電子產業方面，電子零組件業因智慧手機銷售疲弱、虛擬貨幣採礦需求較上年同期銳減，以及面板需求不振，致產值8,191億元，年減9.08%，其中積體電路業年減10.80%，液晶面板及其組件業年減10.70%；電腦電子產品及光學製品業因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上網通設備、行動裝置的高階鏡頭接單暢旺，使得產值年增18.23%，為100年第4季以來最大增幅。

不過，在傳統產業方面，則受美中貿易摩擦及國際鋼鐵貿易保護主義升溫影響，市場需求保守觀望，其中化學原材料業、機械設備業、基本金屬業，產值分別為4,352億元(年減10.90%)、1,537億元（年減6.86%）及3,434億元（

年減2.63%），均呈負成長。汽車及其零件業因進口車積極搶市及外銷市場需求不振，產值年減9.20%。

展望第2季，經濟部表示，電子零組件業因逢部分國際品牌智慧手機的銷售淡季，加上面板市況平疲，使成長動能不足，但物聯網、高效能運算、車用電子等新興科技運用可望挹注部分產能；電腦電子產品及光學製品業因業者擴增國內產線，可望延續上季的亮麗表現。

只是，傳統產業仍受到美中貿易互相加重關稅影響，保守觀望氛圍續增，使得需求減弱，產值擴增不易。預期108年第2季整體製造業產值將較上季增加，但年增率因去年同季基數高，將續呈負成長。