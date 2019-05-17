製造業產值Q1年減4.95％ 終止連九季正成長

2019-05-17 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資料來源：經濟部統計處 分享 facebook

根據經濟部統計，隨著全球經濟走緩，終端產品需求降溫，今年第1季製造業產值3兆1,578億元，較上年同季減少4.95%，自2016年第4季以來連續九季的正成長態勢戛然而止，預估第2季也難翻紅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業因智慧手機銷售疲弱、虛擬貨幣採礦需求較上年同期銳減，以及面板需求不振，致產值8,191億元，年減9.08%，其中積體電路業年減10.80%，液晶面板及其組件業年減10.70%。

至於電腦電子產品及光學製品業，則因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上網通設備、行動裝置的高階鏡頭接單暢旺，產值年增18.23%，為2011年第4季以來最大增幅，表現相對亮麗。

傳統產業方面，受到美中貿易摩擦及國際鋼鐵貿易保護主義升溫影響，市場需求保守觀望，其中化學原材料業、機械設備業、基本金屬業全盤皆墨，產值分別為4,352億元（年減10.90%）、1,537億元（年減6.86%）及3,434億元（年減2.63%）；汽車及其零件業也因進口車積極搶市及外銷市場需求不振，產值年減9.20%。

展望第2季，經濟部分析，電子零組件業因逢部分國際品牌智慧手機的銷售淡季，加上面板市況平疲，成長動能不足，但物聯網、高效能運算、車用電子等新興科技運用可望挹注部分產能；電腦電子產品及光學製品業則因業者擴增國內產線，可望延續上季的亮麗表現。

另一方面，傳統產業受到美中貿易互相加重關稅影響，保守觀望氛圍續增，以致需求減弱，產值擴增不易。

整體而言，預期今年第2季製造業產值將較上季增加，但因去年同季基數較高，年增率將續呈負成長。