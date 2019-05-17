對流雲系發展旺盛 水利署應變小組三級開設

2019-05-17 08:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



水利署今（17）日表示，氣象局今晨發佈豪雨特報，指出對流雲系發展旺盛，桃園市及新竹縣市有局部豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。水利署於上午5時40分成立應變小組三級開設，受豪雨影響地區的河川局同時也成立應變小組積極備戰。

水利署提醒，時值汛期，為減輕災害發生，請民眾留意降雨情形，可透過水利署水情App、防災資訊服務網等防災避災工具掌握即時資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。